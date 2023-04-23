全中運羽球／悲劇英雄關門成功！西苑馬拉松大戰退雄中寫連霸

早上9點就開戰的112年全中運羽球高男團金牌戰，衛冕軍西苑高中和高雄中學上演5點馬拉松大戰，第5點西苑林家安3局力退雄中朱宸加時，時間已經接近下午2點，拿下馬拉松大戰勝利讓西苑羽球隊總教練劉治倫笑說：「今年真的是最緊張的一次！」

西苑去年全中運金牌戰也是歷經5點大戰才擊敗南投縣竹山高中，迎接創隊20年的隊史第一面全中運金牌，今年又是戰到第5點不說，後3點更是「打好打滿」，全部戰到決勝第3點，緊繃戰局讓場邊啦啦隊喊到聲嘶力竭。

劉治倫坦言，原本就有預期會是場苦戰，但原本有機會4點就結束，不料第3點男雙賴柏佑／蔡富丞卻在決勝局19：16領先下卻遭雄中黃琮譯／黃睿璿連趕5分逆轉，所幸唯二的高三鄭楷和林家安都有守住勝利，讓球隊完成連霸目標。

「關門」成功的林家安堪稱西苑悲劇英雄，拿過國中組男單金牌的他，高一沒報上名，高二又因跑步時踩到學弟的腳造成右腳踝韌帶斷裂，復健3個月才回到球場，甚至高三全中運前的對內選拔賽又因傷錯過，個人最後一年全中運沒能參加個人賽。

雖只有團體賽，林家安今天扛著壓力，第5點以21：16、15：21、21：18力退去年摘下青少年羽球分齡賽U17男單金牌的朱宸加，賽後接受隊友擁抱慶祝的他笑說：「是滿好的收穫。」

偶像是馬來西亞退役名將李宗偉的林家安，小四就接觸羽球，但幾次傷勢讓他一度萌生退意，尤其是腳踝韌帶斷裂讓他有些心理陰影，但最終仍堅持繼續羽球路，他說：「希望能升甲組，教練都說我差在心態，這場比賽讓我變得更有自信。」