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網球／約克維奇原因不明退出馬德里名人賽 法網情況堪憂

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇退出馬德里名人賽。 路透社
約克維奇退出馬德里名人賽。 路透社

繼納達爾(Rafael Nadal)之後，馬德里名人賽大會官方於昨天也宣布「球王」約克維奇(Novak Djokovic)退賽，官方推特雖未說明原因，但卻寫了「盡快復原」，可能是因傷退賽，但這使得他能否如期以完好狀況，參加下個月法網的情況令人堪憂。

36歲的約克維奇雖於今年澳網展現強勢贏得冠軍，使得他在大滿貫賽男子單打冠軍總數達22座追平納達爾，並列史上第一，然而澳網之後，出賽場次驟減，退出美國印地安泉及邁阿密兩場1000分名人賽等級賽事後，好不容易上周出征蒙地卡羅名人賽，為紅土季備戰，卻沒想到第二場比賽就落敗，止步於16強。

勉強果然沒好事！約克維奇當時落敗就承認他「感覺不舒服」，有腳步移動緩慢，沒了方向感等問題，然而這次退出馬德里名人賽，卻未對外界說明原因，據報導因為他在蒙地卡羅時他的手就綁上繃帶，有可能是手部傷勢所致，他曾在2018年曾經動過手肘手術。

約克維奇及納達爾兩位手握最多大滿貫冠軍得主，年齡都已超過35歲，能否在法網有機會一決高下，目前仍是朱知數。

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