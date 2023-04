網球／約克維奇原因不明退出馬德里名人賽 法網情況堪憂

繼納達爾(Rafael Nadal)之後,馬德里名人賽大會官方於昨天也宣布「球王」約克維奇(Novak Djokovic)退賽,官方推特雖未說明原因,但卻寫了「盡快復原」,可能是因傷退賽,但這使得他能否如期以完好狀況,參加下個月法網的情況令人堪憂。

36歲的約克維奇雖於今年澳網展現強勢贏得冠軍,使得他在大滿貫賽男子單打冠軍總數達22座追平納達爾,並列史上第一,然而澳網之後,出賽場次驟減,退出美國印地安泉及邁阿密兩場1000分名人賽等級賽事後,好不容易上周出征蒙地卡羅名人賽,為紅土季備戰,卻沒想到第二場比賽就落敗,止步於16強。

勉強果然沒好事!約克維奇當時落敗就承認他「感覺不舒服」,有腳步移動緩慢,沒了方向感等問題,然而這次退出馬德里名人賽,卻未對外界說明原因,據報導因為他在蒙地卡羅時他的手就綁上繃帶,有可能是手部傷勢所致,他曾在2018年曾經動過手肘手術。

約克維奇及納達爾兩位手握最多大滿貫冠軍得主,年齡都已超過35歲,能否在法網有機會一決高下,目前仍是朱知數。

🇷🇸 @DjokerNole is unable to compete at the #MMOPEN



Wishing you a speedy recovery, we hope to see you back on court as soon as possible, Nole 😘 pic.twitter.com/M44rUvnrH1