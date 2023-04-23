全中運／鄒淑珺跳高封后 刁筱唯破個人紀錄1萬公尺奪銀

全中運田徑項目賽今天展開，新竹縣選手第一天就創造佳績，東泰高中鄒淑珺在高中女子跳高封后，與「勁敵」新北市錦和高中蔡姍珊並列第一，田徑開場第一個比賽高中女10000公尺項目，湖口高中一年級的刁筱唯不畏強敵，一舉奪銀，她也大破個人紀錄，雖未能如願奪金，但也很滿意今天表現。

高中女10000公尺項目是今天田徑比賽中第一個出現獎牌的項目，刁筱唯開場不久就開始領跑，以穩定的配速持續領先。刁筱唯在就讀自強國中時，原先練球類，後來因為喜歡跑步，而開始展開田徑運動。

刁筱唯在此場比賽強敵環伺，包含封后的基隆女中田徑好手黃郁媃，以及輔仁高中朱婕瑀，黃郁媃在最後4圈開始加快速度，並在倒數之際衝刺，一舉奪金，刁筱唯奪得銀牌，朱婕瑀則獲得銅牌。刁筱唯在新竹縣主場也大破個人紀錄，從原先42分鐘推進至39:21。

刁筱唯說，她的目標也是希望能在地主留下一面金牌，儘管未能如願，卻也突破個人最佳紀錄，也十分滿意自己的表現，接續還要在26日的高中女5000公尺再拚一面獎牌。

跳高部分，鄒淑珺這次封后，她從芎林國中起開始練習跳高、女子全能，均獲獎牌，今天在賽場上，她雖有小緊張，但最後發揮實力，雖然未能跳過1米75高度「小有遺憾」，但仍以1米72高度，和蔡姍珊一起並列第一。教練陳鴻傑指導的學生連續2年都在高中女跳高項目奪金，鄒淑珺也是繼學姊張嘉妤之後也奪金，相當優秀。