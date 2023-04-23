全中運／竹縣博愛國中杜羽蕎奪銅牌 將再拚團體戰

全中運今年在新竹縣舉辦，擊劍項目博愛國中的杜羽蕎在國女組個人銳劍獲得銅牌，隊友江婕羽也進入八強，義民高中的劉瀚文也在高男組個人銳劍打入八強，杜羽蕎、江婕羽及隊友張芯慈將於25日的團體戰繼續努力。

擊劍項目昨天登場，首日即有國男組個人鈍劍、國女組個人銳劍、高女組個人鈍劍、高男組個人銳劍等項目。

江婕羽小學一年級受到鄰居劉瀚文的影響，開始學習擊劍，她認為擊劍的魅力在於場上變化多，不僅運動也需動腦，十分有趣，小學6年級的時候將同學張芯慈也拉入擊劍的領域，一起學習至今。

教練戴秋萍表示，博愛國中3名女將中，杜羽蕎與江婕羽學習擊劍的時間較長，江婕羽在賽前就受傷，昨天是帶傷上陣，仍努力爭取佳績，進入4強前的那一戰，江婕羽從落後追到平手並打優先權，可惜仍差了一點，不幸落敗。

杜羽蕎表示，昨天一早狀況不是很好，所幸在學長、學姐及同學的鼓勵下，進入複賽後有放開來打，四強戰的第一戰就遇上勁敵台北市弘道國中的江雅庭，杜羽蕎說雅庭是從小到大的好對手，可惜未能在母校留下金牌，也會再繼續努力。