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全中運／竹縣博愛國中杜羽蕎奪銅牌 將再拚團體戰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
博愛國中擊劍好手杜羽蕎（右）在22日比賽中獲得銅牌。記者郭政芬／攝影
博愛國中擊劍好手杜羽蕎（右）在22日比賽中獲得銅牌。記者郭政芬／攝影

全中運今年在新竹縣舉辦，擊劍項目博愛國中的杜羽蕎在國女組個人銳劍獲得銅牌，隊友江婕羽也進入八強，義民高中的劉瀚文也在高男組個人銳劍打入八強，杜羽蕎、江婕羽及隊友張芯慈將於25日的團體戰繼續努力。

擊劍項目昨天登場，首日即有國男組個人鈍劍、國女組個人銳劍、高女組個人鈍劍、高男組個人銳劍等項目。

江婕羽小學一年級受到鄰居劉瀚文的影響，開始學習擊劍，她認為擊劍的魅力在於場上變化多，不僅運動也需動腦，十分有趣，小學6年級的時候將同學張芯慈也拉入擊劍的領域，一起學習至今。

教練戴秋萍表示，博愛國中3名女將中，杜羽蕎與江婕羽學習擊劍的時間較長，江婕羽在賽前就受傷，昨天是帶傷上陣，仍努力爭取佳績，進入4強前的那一戰，江婕羽從落後追到平手並打優先權，可惜仍差了一點，不幸落敗。

杜羽蕎表示，昨天一早狀況不是很好，所幸在學長、學姐及同學的鼓勵下，進入複賽後有放開來打，四強戰的第一戰就遇上勁敵台北市弘道國中的江雅庭，杜羽蕎說雅庭是從小到大的好對手，可惜未能在母校留下金牌，也會再繼續努力。

戴秋萍說，去年杜羽蕎與江婕羽、張芯慈獲全中運銳劍團體銅牌，今年特別加強她們對團體的戰技和信心，昨天先由杜羽蕎拿下一面銅牌，接續杜羽蕎還會與江婕羽、張芯慈於25日的團體戰繼續努力，期望再拿一面獎牌。

博愛國中擊劍小將杜羽蕎（白衣右起）、江婕羽、杜芯慈還要再拚團體賽。記者郭政芬／攝影
博愛國中擊劍小將杜羽蕎（白衣右起）、江婕羽、杜芯慈還要再拚團體賽。記者郭政芬／攝影

全中運

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