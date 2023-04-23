全中運／斗南林千嫆苦練有成 為雲林摘下舉重首金

雲林縣在112年全國中等學校運動會摘下舉重項目第1金，斗南高中3年級林千嫆參加國女組71公斤以抓舉69公斤、挺舉90公斤，拿下個人也是雲林舉重首金；林千嫆投入舉重運動，僅短短一年半，就展現過人天賦，去年青年盃和總統盃也是摘金奪銀，這次參加全中運果然不負眾望，為雲林再奪1金。

林千嫆家住雲林四湖鄉，過去曾是角力選手，開始練習舉重時間不長，國一因家庭變故，轉學就讀斗南高中，被舉重教練看上她具潛力，力薦參加舉重訓練才短短一年半，果然交出漂亮成績，用金牌證明自己實力。

「她不是天才型選手，卻能刻苦耐勞，為自己奮鬥」看著選手一路成長的教練周育姿，提起林千嫆參加集訓所肩負的辛苦的歷程，如今能為故鄉奪金的榮耀，不免感動眼光泛淚，她說，林千嫆總是最後一個離開舉重室，每回苦練到大哭，卻仍依舊咬牙堅持舉起槓鈴，付出最大力氣來突破自己成績。

斗南高中舉重隊近幾年大放異彩，青年盃、總統盃到全中運，年年奪金，背後最大功臣，全靠專任教練楊勝雄及實習教練周育姿，及被借調到國家訓練中心的專任教練廖志明，從發掘人才到訓練，3帶領30多位選手一路披荊斬棘，創下佳績。

背負的學業貸款壓力僅靠終點微薪的周育姿，基於個人前途著想，也曾萌生放棄，想要離開斗南的念頭，只是看著舉重室內這群苦練的學生，又不忍心轉身就走。如今親手培訓的林千嫆完成奪金夢想，也撫慰了教練背後的辛酸，算是苦盡甘來的代價，期待這批重訓孩子都能展趐高飛，鵬程萬里。