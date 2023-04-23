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全中運羽球／「海派甜心」單打轉雙打 助大同完美3連霸
高一雖沒下場，北市大同高中女將楊筑云、詹又蓁和彭雨薇就和學姊相約，要完成全中運高女團3連霸，今年112年新竹縣全中運成兌現諾言的時刻，今天金牌戰以3點橫掃基隆高中，不但完成3連霸，且是連3戰都是連拿3點、1局未失登頂，完美寫下衛冕。
在校長柯明樹領軍的啦啦隊歡呼中迎接連霸，大同羽球隊教練林峻永說：「國中端打的基礎，讓高中端有穩定發揮，我們也很常做訓練計畫，辦模擬賽，讓球員適應各種情境。」他特別點名高三的楊筑云、詹又蓁和彭雨薇，高一雖沒下場，但去年就挑起大梁，今年也有亮眼發揮，期許愛徒們進入大學和國際賽場也能持續發光。
彭雨薇和楊筑云3年前在全中運國女組個人賽「金包銀」，但大同教練團考量楊筑云的未來性，高中讓她轉打雙打，和菲律賓出生的詹又蓁搭配，有互補個性的「楊詹配」沒為球場事情吵過架，大學也將繼續搭檔，短期目標先擠進世界排名前100。
從單打轉雙打，隊友形容個性「海派」的楊筑云沒遇到特別轉換期，自稱海派甜心的她笑說：「雙打比較快樂，因為比較不累！」媽媽來自菲律賓的詹又蓁形容，搭檔速度快，自己打控制為主，「沒吵過架，我需要她幫我跑！」
今天金牌戰扛起第一點的彭雨薇，國三帶著團體賽和個人賽雙金畢業，高中最終戰有好的開始，她形容大同羽球隊就像家人一樣，「我們很有向心力，有一致的目標！」
柯明樹去年8月才接手大同校長，今天在觀眾席也十分投入，本身也打羽球的他提到，大同是完全高中，從國中銜接到高中的「6年一貫」有完整體系，加上專業教練團、家長投入以及企業加入，羽球已是學校特色，除高中之外，國女和高男也有不錯成績。
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