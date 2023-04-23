快訊

台積電高雄廠變變變 楠梓、橋頭房市賣壓升高

當電梯禮貌乘客好辛苦！拉拉被封印在角落「擠成肉餅」眼神死：當狗好難...

新北汽車旅館 驚傳2名女房客陳屍房間樓梯間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運羽球／「海派甜心」單打轉雙打 助大同完美3連霸

聯合報／ 記者曾思儒／新竹即時報導
北市大同高中完成全中運羽球高女團3連霸，全隊開心慶祝。圖／宏道運動發展基金會提供
北市大同高中完成全中運羽球高女團3連霸，全隊開心慶祝。圖／宏道運動發展基金會提供

高一雖沒下場，北市大同高中女將楊筑云、詹又蓁和彭雨薇就和學姊相約，要完成全中運高女團3連霸，今年112年新竹縣全中運成兌現諾言的時刻，今天金牌戰以3點橫掃基隆高中，不但完成3連霸，且是連3戰都是連拿3點、1局未失登頂，完美寫下衛冕。

在校長柯明樹領軍的啦啦隊歡呼中迎接連霸，大同羽球隊教練林峻永說：「國中端打的基礎，讓高中端有穩定發揮，我們也很常做訓練計畫，辦模擬賽，讓球員適應各種情境。」他特別點名高三的楊筑云、詹又蓁和彭雨薇，高一雖沒下場，但去年就挑起大梁，今年也有亮眼發揮，期許愛徒們進入大學和國際賽場也能持續發光。

彭雨薇和楊筑云3年前在全中運國女組個人賽「金包銀」，但大同教練團考量楊筑云的未來性，高中讓她轉打雙打，和菲律賓出生的詹又蓁搭配，有互補個性的「楊詹配」沒為球場事情吵過架，大學也將繼續搭檔，短期目標先擠進世界排名前100。

從單打轉雙打，隊友形容個性「海派」的楊筑云沒遇到特別轉換期，自稱海派甜心的她笑說：「雙打比較快樂，因為比較不累！」媽媽來自菲律賓的詹又蓁形容，搭檔速度快，自己打控制為主，「沒吵過架，我需要她幫我跑！」

今天金牌戰扛起第一點的彭雨薇，國三帶著團體賽和個人賽雙金畢業，高中最終戰有好的開始，她形容大同羽球隊就像家人一樣，「我們很有向心力，有一致的目標！」

柯明樹去年8月才接手大同校長，今天在觀眾席也十分投入，本身也打羽球的他提到，大同是完全高中，從國中銜接到高中的「6年一貫」有完整體系，加上專業教練團、家長投入以及企業加入，羽球已是學校特色，除高中之外，國女和高男也有不錯成績。

大同高中彭雨薇打下女團第一點勝利。圖／宏道運動發展基金會提供
大同高中彭雨薇打下女團第一點勝利。圖／宏道運動發展基金會提供
北市大同高中完成全中運羽球高女團3連霸，球員衝上場慶祝。圖／宏道運動發展基金會提供
北市大同高中完成全中運羽球高女團3連霸，球員衝上場慶祝。圖／宏道運動發展基金會提供
北市大同高中女雙組合楊筑云（後）、詹又蓁。圖／宏道運動發展基金會提供
北市大同高中女雙組合楊筑云（後）、詹又蓁。圖／宏道運動發展基金會提供
北市大同高中完成全中運羽球高女團3連霸，全隊開心慶祝。記者曾思儒／攝影
北市大同高中完成全中運羽球高女團3連霸，全隊開心慶祝。記者曾思儒／攝影

羽球 全中運 啦啦隊

延伸閱讀

竹縣推YouBike前半小時免費 全中運民眾可到竹北漫遊

全中運登場寫青春篇章 台南搶下13金、13銀、10銅

全中運開幕煙火、歌手開唱嗨翻竹北 竹縣體育館湧人潮

全中運／「浮空聖火」加煙火 新竹縣迎開幕

相關新聞

全中運擊劍／竹縣博愛國中杜羽蕎奪銅牌 再拚團體戰

全中運今年在新竹縣舉辦，擊劍項目博愛國中的杜羽蕎在國女組個人銳劍獲得銅牌，隊友江婕羽也進入八強，義民高中的劉瀚文也在高男...

全中運／斗南林千嫆苦練有成 為雲林摘下舉重首金

雲林縣在112年全國中等學校運動會摘下舉重項目第1金，斗南高中3年級林千嫆參加國女組71公斤以抓舉69公斤、挺舉90公斤...

全中運羽球／「海派甜心」單打轉雙打 助大同完美3連霸

高一雖沒下場，北市大同高中女將楊筑云、詹又蓁和彭雨薇就和學姊相約，要完成全中運高女團3連霸，今年112年新竹縣全中運成兌...

LPGA／雪佛龍錦標賽原獨居領先 錢珮芸節奏打亂暫列57名

LPGA雪佛龍錦標賽今天完成前3回合賽事，原本首回合單獨領先的台灣好手錢珮芸，受到後續下雨補賽影響打亂節奏，暫以高於標準...

全中運／全中運開幕 新北明德高中射進2金1銀

新北明德高中射箭隊是全中運射箭賽常勝軍，去年卻成新冠肺炎疫情「受災戶」，因學校運動代表隊遭到匡列，射箭隊全員缺席花蓮全中...

全中運／「浮空聖火」加煙火 新竹縣迎開幕

新竹縣暌違47年再度迎接全國性運動會，112年新竹縣全中運今天晚上在行政院院長陳建仁宣布下正式揭幕；聖火點燃後，新竹縣體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦