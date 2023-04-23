快訊

台積電高雄廠變變變 楠梓、橋頭房市賣壓升高

當電梯禮貌乘客好辛苦！拉拉被封印在角落「擠成肉餅」眼神死：當狗好難...

新北汽車旅館 驚傳2名女房客陳屍房間樓梯間

LPGA／雪佛龍錦標賽原獨居領先 錢珮芸節奏打亂暫列57名

中央社／ 台北23日電
LPGA雪佛龍錦標賽今天完成前3回合賽事，原本首回合單獨領先的台灣好手錢珮芸，受到後續下雨補賽影響打亂節奏，暫以高於標準4桿的220桿，並列第57名。 法新社
LPGA雪佛龍錦標賽今天完成前3回合賽事，原本首回合單獨領先的台灣好手錢珮芸，受到後續下雨補賽影響打亂節奏，暫以高於標準4桿的220桿，並列第57名。 法新社

LPGA雪佛龍錦標賽今天完成前3回合賽事，原本首回合單獨領先的台灣好手錢珮芸，受到後續下雨補賽影響打亂節奏，暫以高於標準4桿的220桿，並列第57名。

雪佛龍錦標賽為美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽的第一場比賽，總獎金510萬美元（約新台幣1.55億元），前3回合結束，雖由華裔美籍的殷安琪和美國球員柯普斯（Allisen Corpuz）並列領先，但領先榜裡相差2桿以內的多達9人，最後鹿死誰手還有很大變數。

原本打完首回合以1桿單獨位居領先的台灣好手錢珮芸，自從第2回合起，因為受到下雨延賽、補賽影響，似乎被打亂了節奏，花了2天才打完的第2回合，她繳出74桿。

隨後緊接著進行的第3回合，錢珮芸表現更加失常，全場僅抓下1次博蒂，吞下4次柏忌，還外帶2次雙柏忌，意外繳出全場次高的79桿，也讓她的排名直線下滑到並列第57名。

至於「台灣一姐」徐薇淩前3回合分別繳出70、75、75桿，同樣以220桿和錢珮芸並列第57名。

雪佛龍錦標賽是LPGA年度5大賽的首場比賽，這場賽事從1972年創辦，經歷多次更換冠名贊助商、改變賽事名稱。2010年賽事稱為納比斯科錦標賽時，台灣好手曾雅妮就曾奪冠，而這場賽事的傳統歷史，就是從1988年起，奪冠的球員必須跳水池慶祝。

錢珮芸 LPGA 高爾夫

延伸閱讀

LPGA／雪佛龍錦標賽次輪未完賽 錢珮芸暫居第6

LPGA／生涯首度在大賽領先 錢珮芸：前晚緊張到睡不好

LPGA／年度大賽雪佛龍錦標賽開打 錢珮芸首輪暫居領先

【重磅快評】捷克要買雄三飛彈？一場畫鬼大賽

相關新聞

全中運／竹縣博愛國中杜羽蕎奪銅牌 將再拚團體戰

全中運今年在新竹縣舉辦，擊劍項目博愛國中的杜羽蕎在國女組個人銳劍獲得銅牌，隊友江婕羽也進入八強，義民高中的劉瀚文也在高男...

全中運／斗南林千嫆苦練有成 為雲林摘下舉重首金

雲林縣在112年全國中等學校運動會摘下舉重項目第1金，斗南高中3年級林千嫆參加國女組71公斤以抓舉69公斤、挺舉90公斤...

全中運羽球／「海派甜心」單打轉雙打 助大同完美3連霸

高一雖沒下場，北市大同高中女將楊筑云、詹又蓁和彭雨薇就和學姊相約，要完成全中運高女團3連霸，今年112年新竹縣全中運成兌...

LPGA／雪佛龍錦標賽原獨居領先 錢珮芸節奏打亂暫列57名

LPGA雪佛龍錦標賽今天完成前3回合賽事，原本首回合單獨領先的台灣好手錢珮芸，受到後續下雨補賽影響打亂節奏，暫以高於標準...

全中運／全中運開幕 新北明德高中射進2金1銀

新北明德高中射箭隊是全中運射箭賽常勝軍，去年卻成新冠肺炎疫情「受災戶」，因學校運動代表隊遭到匡列，射箭隊全員缺席花蓮全中...

全中運／「浮空聖火」加煙火 新竹縣迎開幕

新竹縣暌違47年再度迎接全國性運動會，112年新竹縣全中運今天晚上在行政院院長陳建仁宣布下正式揭幕；聖火點燃後，新竹縣體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦