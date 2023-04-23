LPGA／雪佛龍錦標賽原獨居領先 錢珮芸節奏打亂暫列57名

LPGA雪佛龍錦標賽今天完成前3回合賽事，原本首回合單獨領先的台灣好手錢珮芸，受到後續下雨補賽影響打亂節奏，暫以高於標準4桿的220桿，並列第57名。

雪佛龍錦標賽為美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽的第一場比賽，總獎金510萬美元（約新台幣1.55億元），前3回合結束，雖由華裔美籍的殷安琪和美國球員柯普斯（Allisen Corpuz）並列領先，但領先榜裡相差2桿以內的多達9人，最後鹿死誰手還有很大變數。

原本打完首回合以1桿單獨位居領先的台灣好手錢珮芸，自從第2回合起，因為受到下雨延賽、補賽影響，似乎被打亂了節奏，花了2天才打完的第2回合，她繳出74桿。

隨後緊接著進行的第3回合，錢珮芸表現更加失常，全場僅抓下1次博蒂，吞下4次柏忌，還外帶2次雙柏忌，意外繳出全場次高的79桿，也讓她的排名直線下滑到並列第57名。

至於「台灣一姐」徐薇淩前3回合分別繳出70、75、75桿，同樣以220桿和錢珮芸並列第57名。

雪佛龍錦標賽是LPGA年度5大賽的首場比賽，這場賽事從1972年創辦，經歷多次更換冠名贊助商、改變賽事名稱。2010年賽事稱為納比斯科錦標賽時，台灣好手曾雅妮就曾奪冠，而這場賽事的傳統歷史，就是從1988年起，奪冠的球員必須跳水池慶祝。