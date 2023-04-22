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全中運／「浮空聖火」加煙火 新竹縣迎開幕

聯合報／ 記者曾思儒／新竹即時報導
112年新竹縣全中運今天舉行開幕典禮，首創「浮空聖火」。圖／全中運提供
112年新竹縣全中運今天舉行開幕典禮，首創「浮空聖火」。圖／全中運提供

新竹縣睽違47年再度迎接全國性運動會，112年新竹縣全中運今天晚上在行政院院長陳建仁宣布下正式揭幕；聖火點燃後，新竹縣體育場外更施放300秒璀璨煙火，一起迎接上萬名全國好手齊聚竹縣。

陳建仁提到，全中運有將近1萬6千位體育精英一同參與盛事，「新竹縣市有無限美好無限展望的縣市，新竹縣已經好久沒舉辦全國性的賽事，隔了很長時間在來到新竹，讓大家都很興奮，也讓大家看到50年來，新竹縣有很大進步。」

擔任112全中運執行委員會主任委員的新竹縣長楊文科表示，這是新竹縣相隔50年再次舉辦全中運，也是民國66年台灣區運動會後再度舉辦大型賽事，縣府結合中央社府，投入超過3億元經費，全縣總動員一起迎接盛會。

陳建仁致詞時也提到，運動就是國家競爭力的展現，包括成都世大運和杭州亞運都在今年要登場，明年還有巴黎奧運，「大家都知道，前年東京奧運，郭婞淳、李洋、王齊麟、戴資穎和楊勇緯，運動菁英拿到金牌、銀牌時，大家都為他們歡呼，也讓世界看到台灣，看到台灣運動員如此令人讚賞，期許選手現在為縣市爭光，以後為國家爭光。」

112年全中運共舉辦21種運動，包括體操、網球、跆拳道、射擊、輕艇、划船和自由車都在開幕前完成，今天起游泳、拳擊、木球等點燃戰火，田徑明天開戰。今天開幕典禮結合地方特色，450位8歲到87歲的表演者以茶藝融合舞蹈，國歌演奏由新竹縣自強國中管樂團、光明國小弦樂團融入客家元素，在火炬手林沛萱、徐立紘點燃聖火下，首創的「浮空聖火」更在新竹縣體育館升起，呼應新竹縣科技大城特色。

112年新竹縣全中運今天舉行開幕典禮。圖／全中運提供
112年新竹縣全中運今天舉行開幕典禮。圖／全中運提供

全中運 聖火 田徑

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