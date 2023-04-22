全中運射箭／父母都是教練 竹市雙金小將目標射進奧運

來自「射箭世家」，新竹市富禮國中三年級男將林育暘去年包辦全中運國男團體、個人賽雙金，今年112新竹縣全中運再度挺進男團金牌戰，但他卻出現「脫靶」失誤，最終以2：6敗給新北明德高中，連霸失利。

林育暘雙親林品書、葉淑慧都是射箭教練，哥哥林育淵也學射箭，國小三年級他就加入媽媽指導的香山國小射箭隊，今天出現選手生涯第一次比賽脫靶，林育暘說：「是自己的問題，力量沒做好。」

首度脫靶就是全中運金牌戰，林育暘坦言心情多少有些影響，「還是告訴自己，大膽去做。」他透露賽前狀況不是很好，這次抱持輕鬆心情參賽，沒做特別預設，但第一場獎牌戰沒有發揮最佳，讓他小小懊惱說：「應該可以更好。」

父母都是教練，林育暘跟著哥哥腳步也成為射箭選手，相差兩歲的兄弟倆平時也會互相看動作，他說：「目標是當上國手，去比奧運！」