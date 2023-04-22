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全中運射箭／去年金牌戰遭逆轉哭爆 三和國中雪恥封后

聯合報／ 記者曾思儒／新竹即時報導
三和國中去年前中運女團金牌戰遭逆轉，今年以6：0「完封」新北明德高中，成功雪恥。記者曾思儒／新竹攝影
三和國中去年前中運女團金牌戰遭逆轉，今年以6：0「完封」新北明德高中，成功雪恥。記者曾思儒／新竹攝影

去年全中運，新北三和國中在射箭女團金牌戰取得4：0領先，但幾乎到手的金牌卻失手，遭桃市永豐高中上演逆轉勝；今年立誓「雪恥」，今天直接以6：0射下新北明德高中，迎接等了一年的女團金牌。

三和今年由國三的林姝妍和許芯慈搭配小一屆學妹葉芃妤出賽，林姝妍和許芯慈都是去年遭逆轉「苦主」，林姝妍更是國一就以黑馬之姿射下個人賽金牌，不料去年先是團體賽遭「銀」恨，個人賽也在第二輪出局。

「去年跌得滿慘，心態沒準備好。」林姝妍透露去年團體賽遭逆轉後直接爆哭，個人賽再落馬，讓她低沉了將近兩周才打起精神。小學三年級就接觸射箭的她以國手為目標，全中運調整再出發，她自評今天前半段也沒好發揮，謝謝隊友帶她重返金牌戰，最後一場心態就有穩住，放開身手，期待今年7月世青少賽、10月全運會都能有好表現。

國二的葉芃妤成教練吳英男口中的最關鍵選手，他解釋說：「新竹風大，葉芃妤瘦，對她吃虧，不過她金牌戰有突破，跟上學姊腳步，才能順利奪金。」

身高156公分的葉芃妤只有49公斤，屬於吃不胖體質的她坦言容易受風勢影響，不過隊上先前就為決賽進行模擬訓練，讓她十分適應站上賽場的感覺。

吳英男直言，去年遭逆轉，今年就是以金牌為目標，「去年輸在心理，太嫩了，沒能扛住，今年一個月前就封校園，在操場架決賽台模擬，很有用。」

全中運 全運會

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