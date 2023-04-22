中華滑冰協會舉辦技術工作坊 為籌辦世青滑冰賽打基礎

疫情後首次，中華民國滑冰協會舉辦2023年國際技術規則與亞洲花式滑冰賽事趨勢工作坊，邀請亞洲滑冰總會會長南韓籍張明熙，以及7位來自ISU（國際滑冰總會）裁判長、國際裁判跟相關技術專員來台分享交流最新規則，指導台灣年輕裁判，強化我國滑冰競爭力，也為明年二月2024年ISU世界青年花式滑冰錦標賽籌備工作打下良善基礎。

「這是很棒的工作坊，邀請到很多很優秀的國際裁判到場，彼此相互交流，也很開心看到這麼多、年輕有熱情的人投入。」張明熙表示，歡迎更多人加入滑冰這個大家庭，「台灣地理位置屬於亞熱帶，推廣滑冰運動確實不太容易，但鄰近國家非常願意協助，相信彼此切磋，更能有效提升拉抬，在滑冰路上一同努力。」

我國滑冰協會理事長洪調進指出，在疫情期間，台灣滑冰運動與國際連結沒有中斷，在ISU與ASU（亞洲滑冰總會）協助下，視訊線上的指導，整體技術有所成長，沒有停滯。他說：「這個甜美果實，更豐碩、更飽滿，我們齊心協力，期待為亞洲滑冰有所貢獻。」

明年二月要在台北小巨蛋舉辦ISU世界青年花式滑冰錦標賽，洪調進認為藉由此次工作坊，透過ISU國際裁判分享，年輕裁判有機會學習經驗，整體相當有意義，「裁判與相關人員的成長，對選手來說同樣是幫助，評分系統與國際賽事可以無縫接軌，更熟悉比賽的規則規定。」

工作坊座談主要談論亞洲花式滑冰賽事趨勢與創新之可能性，以及目前國際技術最新趨勢，藝術分從五項減為三項的影響等等。台灣年輕裁判把握機會踴躍發問，以自身實際遇上的狀況，請益ISU國際裁判。

「如何成為好的國際裁判，首先要懂得規則，認真學習，而且英文非常重要。ISU都要用英文溝通，然後多請教多問問題，很多人都很有經驗可以協助，永遠要懂得適時求助，沒有笨問題，只有不問問題。」國際滑冰總會技術委員會澳洲籍委員林奇（Susan Lynch），本身也是ISU裁判長，經驗豐富，座談會上她藉由比賽影片實際解說，相關規則適用扣分狀況，她很清楚滑冰動作速度快，電光石火，往往動作區別可能就一瞬間決定。

林奇指出每個裁判都有不同角度的問題，不同評審根據相同規則評判分數，「那這評判中間必須不斷地練習、練習再練習，多看比賽、多看影片，才知道哪些動作的好或壞。」她鼓勵台灣年輕裁判，或者有意願朝這條路前進的年輕人，努力去嘗試，或許有時環境受限，但滑冰世界很寬闊，只要有心，許多人會願意推一把。