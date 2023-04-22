全中運射箭／去年遭匡列中斷奪金 明德高中重回王位

出產奧運奪牌射箭名將「雷母」雷千瑩、「湯包」湯智鈞的新北明德高中射箭隊，是全中運射箭常勝軍，但去年因三峽成疫情「重災區」，明德射箭隊遭匡列，全隊缺席花蓮去中運，今年重新出發，112年新竹全中運今天登場的國中組3組全部射進金牌戰，帶回包括男團和混雙金牌，再度擦亮奪金招牌。

全中運曾開起「5金行」的明德射箭隊，110年也包辦高男組個人賽金牌在內的2金3銀2銅，但因三峽成疫情「重災區」，明德5支原本要參加111年花蓮全中運的代表隊多人遭匡列，射箭隊全隊缺席去年的花蓮全中運，教練林芳瑜說：「去年沒比到，只能在家練習，這次國男2個國二、1個國三，都是第一次比，金牌戰第一輪還有點怯場，會緊張，後來都有漸入佳境。」

帶著明德校長陳棟遠打造的金牌督軍，林芳瑜坦言國中組選手經驗較少，目標是至少1金，今天直接超標超乎期待。明德國女也闖進金牌戰，林芳瑜馬上將金牌「交接」給負責國女臨場的教練藍翊禎，她笑說：「我們還有去土地公拜過，這就像我們的幸運符。」

國二的陳鼎豐先和隊友張宇謙和學長高健鈞射下男團金牌，下午再和陳以錡摘下混雙金牌，但畢竟是全中運初體驗，他坦言和其他比賽相比特別緊張，「風很大，對自己其實沒什麼信心。」

「風」是新竹名產，今天男團金牌戰一陣陣風勢打亂選手發箭，第一局明德第二棒高健鈞出現脫靶，對手新竹市富禮國中林育暘的壓軸發射也脫靶，罕見的單局2枝箭脫靶，讓明德驚險以36：35拿下2點積分，最終以6：2粉碎富禮連霸夢。

高健鈞也是全中運初登場，金牌戰出現脫靶失誤，他正向說：「射了就射了，後面做回來就好。」