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射箭／複合弓奪1銀1銅 中華隊「湯包」混雙明爭金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳怡瑄／陳界綸雖不敵幾乎完美演出的印度隊，仍為中華隊再進帳一面銀牌。 圖／中華民國射箭協會提供
陳怡瑄／陳界綸雖不敵幾乎完美演出的印度隊，仍為中華隊再進帳一面銀牌。 圖／中華民國射箭協會提供

中華射箭隊在射箭世界盃第一站安塔利亞站就射回佳音，在總教練劉炳宏領軍下，複合弓男團奪下銅牌，複合弓混雙組合陳怡瑄／陳界綸和反曲弓混雙代表邱意晴／湯智鈞更雙雙射進金牌戰，今天複合弓混雙決賽先登場，陳怡瑄／陳界綸雖不敵幾乎完美演出的印度隊，仍為中華隊再進帳一面銀牌。

世界盃共有4站，安塔利亞站是年度第一站，第二站上海站5月16日到21日進行，第三站6月13日到18日在哥倫比亞麥德林舉行，第四站8月15日到20日在法國巴黎登場，墨西哥特拉斯卡拉設置的總決賽10月9日到10日壓軸進行。

陳怡瑄／陳界綸雖不敵幾乎完美演出的印度隊，仍為中華隊再進帳一面銀牌。 圖／中華民國射箭協會提供
陳怡瑄／陳界綸雖不敵幾乎完美演出的印度隊，仍為中華隊再進帳一面銀牌。 圖／中華民國射箭協會提供

中華隊在總教練劉炳宏領軍下，反曲弓和複合弓都有4男、4女出征安塔利亞站，陳麗如、陳怡瑄和黃逸柔組成的女子複合弓女團銅牌戰雖不敵墨西哥，但陳界綸、潘宇平、楊承叡組成的男團銅牌戰以230：229險勝薩爾瓦多，為射箭隊進帳第一面獎牌，兩組混雙更雙雙射進金牌戰。

今天先登場的混雙金牌戰，陳怡瑄／陳界綸面對印度對手文納姆（Jyothi Surekha Vennam）／德奧塔爾（Ojas Pravin Deotale），印度組合第一局4枝都是10分箭，後射的中華隊雖有2枝10分箭，比數仍以38：40落後；印度隊接續兩局，局局滿分，直到整局第15枝箭才首度出現9分箭，最終就以159：154擊敗中華隊。

反曲弓混雙邱意晴／湯智鈞同樣射進金牌戰，明天將和美國組合考夫霍爾德（Casey Kaufhold）／埃利森（Brady Ellison）爭金。

中華隊 湯智鈞

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