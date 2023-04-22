CHALLENGE TAIWAN今開賽 鐵人一哥張團畯拿下第3名

2023 CHALLENGE FAMILY國際鐵人三項競賽台灣站開賽第一天，226公里和113公里賽事今晨搶先登場，疫情後首度開放外國選手參賽，吸引眾多專業鐵人好手齊聚台東，會場也湧進各國臉孔的選手和家人們，帶動台東國際觀光盛會。

113公里職業男子組由澳洲選手諾伯（Caleb Noble）勇奪冠軍，同鄉好手索辛奇（Jack Sosinki）緊追在後名列第二，台灣鐵人王者張團畯拿下第三名，113公里職業女子組則由澳洲選手希斯利普（Cassie Heaslip）與紐西蘭選手瓦特金森（Amelia Watkinson）獲得優勝。

由WAYPOINT鐵人三項運動整合公司舉辦之CHALLENGE TAIWAN邁入第11年，以「回歸初心，從心出發」為核心，守護每位鐵人成就「We Are Triathlon」耀眼風采，近7000組鐵人選手齊聚台東熱力爆發，挑戰自我突破，展現堅毅不放棄的鐵人精神。

CHALLENGE FAMILY全球CEO蘇拉奇克（Zibi Szlufcik）繼2018年後再度來台，盛讚CT帶領的鐵人運動風潮，他表示：「真的是不可思議的比賽，看見這麼多鐵人帶動全家一起參賽，每個人臉上都帶著滿足且驕傲的笑容，這就是CHALLENGE FAMILY的鐵人精神，今天也加入113公里接力負責騎車部分，感受台東的熱情。」

CHALLENGE FAMILY亞太區CEO羅威士說：「謝謝大家給我們機會，可以把CHALLENGE TAIWAN的賽事辦得一年比一年更好！國門開放後，看見很多外國好手參賽，CHALLENGE FAMILY總部也非常重視，終於讓他們見證到CT是亞洲第一大鐵人三項賽事實至名歸，今天台東天氣也非常的舒適，讓鐵人們可以舒服的完賽。」