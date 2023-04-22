LPGA／雪佛龍錦標賽次輪未完賽 錢珮芸暫居第6

LPGA雪佛龍錦標賽今天第2輪賽事因大雨延後開打，後因天色變黑，部分選手未能完賽，首輪獨居領先的台灣女將錢珮芸只打到第14洞，以低於標準5桿的成績，暫並列第6。

雪佛龍錦標賽為美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度五大賽的第一場比賽，今天在美國德州休士頓展開第2回合賽事，但天公不作美，比賽因雨延遲2小時開打，又因天色變暗而停止，預計在當地時間22日上午完成次輪剩餘賽事。

韓國好手金阿林（A Lim Kim）首輪上演獵鷹秀，次輪火力全開，狂抓8鳥，僅吞下1柏忌，打出65桿，兩輪合計以低於標準8桿的136桿，躍居領先，但與緊追在後的美國選手武柯慈（Lilia Vu）、康梅根（Megan Khang），僅有1桿的差距。

首輪衝上第一的錢珮芸，今天帶著1桿領先的優勢出發，但在開賽第一洞就遇到麻煩、領到柏忌，儘管轉場後在第12、13洞連續進帳博蒂，但第14洞再次吞下柏忌，打完第14洞比賽就暫停，以低於標準5桿的成績，暫時並列第6。

台灣高球一姐徐薇淩次輪狀況不理想，全場僅抓下1鳥，但苦吞4柏忌，以75桿繳卡，2回合以高於標準1桿的145桿，排名從第9下滑至並列58。

台灣業餘小將黃亭瑄次輪射下3鳥、吞4柏忌，僅完成14洞，比賽就喊卡，以高於標準6桿的成績，暫居第109名。