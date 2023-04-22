國際鐵人三項登場 逾8千人齊聚台東競技

Challenge Taiwan國際鐵人三項今天在台東活水湖開跑，有來自國內外超過8000人競技，台東市區實施局部交通管制。

由鐵人三項運動發展協會主辦，台東縣政府協辦，台灣賓士連續7年冠名贊助的Challenge Taiwan 國際鐵人三項，今天在活水湖鳴槍開賽，選手蜂擁躍入湖中，奮力向前游，接著是東海岸台11線自行車競速，再路跑到台東森林公園和國際地標，終點設置於鐵花新聚落。

台東縣政府表示，Challenge Taiwan在台東舉辦已邁入第11年，今年有來自逾20個國家、超過8000名參賽者、5萬5000名觀眾到鐵人故鄉台東共襄盛舉。

今天上午6時起一整天，以及23日上午6時至中午12時，實施局部交通管制，自行車競賽路線，台11線中華大橋至成功鎮和平八嗡嗡段；路跑部分，管制範圍包括鐵花路（臨海路-中華路）、馬亨亨大道（興安路至中山路）、山海鐵馬道。利用聯外道路、台東市鐵花路及馬亨亨大道從台東往東海岸方向的汽機車，請依照員警指示通行。