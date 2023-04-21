舉重／陳玟卉赴韓移訓2週 備戰亞錦賽

台灣舉重女將陳玟卉4月16日提前赴韓國高陽移地訓練，備戰晉州亞錦賽。教練黃達德今天表示，陳玟卉狀況已恢復9成，由於是傷癒復出首戰，因此不會給選手太大壓力。

黃達德接受中央社記者電訪時透露，先前受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，未能出國移地訓練，這次4月16日赴韓國高陽移訓，也是3年來首次，一同前往移訓的選手包括「舉重女神」郭婞淳、陳玟卉、羅楹湲等人。

由於韓國高陽氣溫比位於南台灣的高雄低了至少10度，讓長年穿著短袖短褲的黃達德直呼，還在適應中。他表示，移訓預計為期2週，5月2日將前往韓國晉州，與舉重代表隊其他選手會合，準備參加5月3日登場的亞錦賽。

東京奧運舉重女子64公斤級銅牌得主陳玟卉去年10月參加亞錦賽時拉傷手肘，同年12月的世錦賽僅過磅、走完賽事流程。黃達德表示，陳玟卉今年3月開始碰槓鈴，目前狀況約恢復9成，日前特別進行2次核磁共振造影（MRI），確定都沒問題才出國。

談到亞錦賽目標，黃達德指出，以6把試舉都能成功為主，先讓久未出賽的陳玟卉適應比賽氛圍，「畢竟是傷後第一場比賽，不想給她太大壓力，練習能舉到多少，就舉多少，重點會擺在亞運會」。

面對9月世錦賽和亞運，儘管賽程密集，但黃達德不擔心陳玟卉狀況，他透露，陳玟卉受傷期間轉而加強下半身力量，目前基礎力量提升快20公斤，就等傷勢恢復，爭取更好的成績。