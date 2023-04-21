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高球／大專盃楊孝哲公開男奪冠 宋有娟公開女衛冕成功

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
清大運科系二年級楊孝哲拿下上大學後的第一個全國冠軍。圖／大專體總高球委員會提供
清大運科系二年級楊孝哲拿下上大學後的第一個全國冠軍。圖／大專體總高球委員會提供

111學年度大專校院高爾夫錦標賽21日於花蓮球場落幕，清大運科系二年級楊孝哲從前兩輪並列第五一路回升，力退兩位國體的現任國家隊員蘇晉弘和陳佑宇，在公開男子組奪下冠軍。

  決勝輪楊孝哲先在第13洞因蘇晉弘球落沙坑的雙柏忌，連追2桿得以並列第一，接著在第14、15洞連續抓鳥奠定勝基，為清大贏得大專高球錦標賽第一座公開男子組冠軍。

楊孝哲表示，這是他上大學後第一個全國冠軍，具新里程碑的意義，「賽前我設定要提高Par On率，果然比前一天打出Bogey Free的時Par On率更高，證明我的策略執行得當。」蘇晉弘最後2洞連追2桿，讓人看得血脈賁張，只是時不我予，最終仍以1桿之差屈居亞軍。

公開女子組國體宋有娟落後4桿出發，靠第7、8兩洞連續抓鳥超車後，得以逆轉並領先到底，最終以75桿繳卡，累計313桿，在女子公開組完成二連霸，「很幸運，連續兩年都是後來居上獲得冠軍，證明高爾夫運動變數大，不到最後無法知道冠軍誰屬。」

領先了三輪的鄭昕然最終輪83桿，累計317桿飲恨居次，她近兩年未參加比賽，只經一個月苦練，便獲亞軍，實屬難能可貴，「先恭喜有娟，她韌性十足，是冠軍的絕佳人選，我希望日後在兼顧學業之餘，繼續享受高爾夫帶來的樂趣。」

城市科大阮益豈連續兩天都是分組最佳，以149桿獲得一般男子組冠軍，也是城市科大在這項目的三連霸，他和隊友謝坤霖、郭謙羿聯手，以305桿勇奪一般男子團體組冠軍，並寫下賽史最長的11連冠紀錄。

兩名台科大女子選手王薏涵、林晏瑜，分別以165及170桿榮獲一般女子組冠、亞軍，台灣大學江奕嫻也以170桿並列亞軍，王、林兩人聯手以335桿助台科大在一般女子團體組封后。

高爾夫

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