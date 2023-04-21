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羽球／戴資穎出發備戰亞錦賽 為奧運積分週期暖身

中央社／ 台北21日電
戴資穎。圖／美聯社
戴資穎。圖／美聯社

2023羽球亞洲錦標賽4月25日在杜拜開打，中華代表隊預計今晚出發，包括戴資穎、周天成、「麟洋配」王齊麟李洋都隨隊征戰，也要為5月開始的巴黎奧運積分週期做準備。

戴資穎日前宣布，確定打到2024年底就會退休。今年的亞錦賽，也是她相隔4年再度參賽，過去戴資穎曾在2017、2018年完成女單2連霸，今年籤表首輪將對上新加坡小將楊佳敏。

拿下東京奧運羽球男雙金牌的李洋、王齊麟，之後就陷入小低潮，目前他們在世界羽球總會（BWF）列入積分計算的10場比賽，有6場止步16強，最近一場的今年全英羽球公開賽，更是首輪淘汰。

回台後李洋和王齊麟積極訓練備戰，儘管又相隔超過一個月沒比賽，但王齊麟認為最近狀況還算不錯。他在接受中央社記者電訪時表示：「目前身體狀態都很好，也希望能在亞錦賽找回以往的比賽感覺。」

根據亞錦賽籤表，李洋、王齊麟首輪對上日本組合松居圭一郎、竹內義憲，如果順利過關，16強就會對決大會第2種子、馬來西亞搭檔謝定峰、蘇偉譯。

王齊麟笑說：「就是先找回比賽感覺，畢竟這是5月奧運積分週期前的最後一場比賽，接下來從5月中的蘇迪曼盃團體賽開始，我們就要連打6場比賽，現在的我就是把專注力放在場上，連交女友的時間都沒有了。」

羽球亞洲錦標賽，4月25日會先進行男單、女單、男雙、女雙、混雙的資格賽，26日起才會進行會內賽。

王齊麟 羽球 李洋

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