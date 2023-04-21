培養神槍手 斗南高中投百萬打造射擊室

雲林縣部分國中有發展射擊運動，不過相關選手往往因沒有適合學校升學而至外縣市發展，斗南高中為讓這些學生順利銜接求學，去年體育班新增該項目，今再建置射擊室，並引進多樣設備培訓學生實力，日前也代表雲林縣參加全中運獲獎，希望藉此幫助選手爭取更多榮耀，未來也會尋覓更多資源，提升選手射擊表現。

學務主任張振榮說，雲林縣國中端的射擊選手，畢業後常遇到沒有相關的高中能夠升學，只能往外縣市尋求機會，而斗南高中國、高中過去以籃球、田徑、羽球、舉重等項目為發展主力，為了不讓人才流失，校長林秀娟規畫，去年先在體育班增加射擊項目，今年再利用校內空間設置1間射擊室。

張振榮說，校方總計投入逾百萬元打造射擊室，包括引進2部國際機型電子靶機、9部紙靶台及空氣手、步槍等設備，不過也因才剛成軍，資源和師資都是最需要克服的問題，像是空氣瓶壓縮器暫時只能向消防隊請求支援；師資方面則由通過初階教練培訓、取得C級教練證照的總務主任賴睿盛、體育組長陳秋蘭負責指導國、高中共13名選手，射擊協會也會派2名教練支援訓練。