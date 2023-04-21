快訊

赴新加坡與老友會面！侯友宜見星國副總理 黃循財：聊得很開心

iPhone解鎖密碼外流就救不回來！竊賊靠1招「永遠鎖死Apple ID」 蘋果官方也沒招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

培養神槍手 斗南高中投百萬打造射擊室

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗南高中射擊隊生力軍囊括國、高中部共13名選手。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南高中射擊隊生力軍囊括國、高中部共13名選手。記者陳苡葳／攝影

雲林縣部分國中有發展射擊運動，不過相關選手往往因沒有適合學校升學而至外縣市發展，斗南高中為讓這些學生順利銜接求學，去年體育班新增該項目，今再建置射擊室，並引進多樣設備培訓學生實力，日前也代表雲林縣參加全中運獲獎，希望藉此幫助選手爭取更多榮耀，未來也會尋覓更多資源，提升選手射擊表現。

學務主任張振榮說，雲林縣國中端的射擊選手，畢業後常遇到沒有相關的高中能夠升學，只能往外縣市尋求機會，而斗南高中國、高中過去以籃球、田徑、羽球、舉重等項目為發展主力，為了不讓人才流失，校長林秀娟規畫，去年先在體育班增加射擊項目，今年再利用校內空間設置1間射擊室。

張振榮說，校方總計投入逾百萬元打造射擊室，包括引進2部國際機型電子靶機、9部紙靶台及空氣手、步槍等設備，不過也因才剛成軍，資源和師資都是最需要克服的問題，像是空氣瓶壓縮器暫時只能向消防隊請求支援；師資方面則由通過初階教練培訓、取得C級教練證照的總務主任賴睿盛、體育組長陳秋蘭負責指導國、高中共13名選手，射擊協會也會派2名教練支援訓練。

這批生力軍雖然才剛成軍，不過日前參賽全中運，也不負眾望抱回高中組空氣手槍團體第8名、步槍團體第6名成績，張振榮說，大家把出賽當作磨練，紮穩基礎，希望未來爭取更好的成績，盼有專任教練常駐指導，一起提升整體發展。

雲林縣斗南高中今天啟用射擊室，投入逾百萬元引進專用設施設備，供國、高中共13名選手練習。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南高中今天啟用射擊室，投入逾百萬元引進專用設施設備，供國、高中共13名選手練習。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南高中射擊隊生力軍囊括國、高中部共13名選手。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南高中射擊隊生力軍囊括國、高中部共13名選手。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南高中射擊室引進2部電子靶機，每部單價50萬元，要價不菲。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南高中射擊室引進2部電子靶機，每部單價50萬元，要價不菲。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南高中射擊隊生力軍囊括國、高中部共13名選手。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南高中射擊隊生力軍囊括國、高中部共13名選手。記者陳苡葳／攝影

全中運 田徑 舉重

延伸閱讀

全中運／明晚竹縣體育場300秒煙火秀 將照亮開幕式上空

領先全國！全中運舉重捷報 南市國二選手初登板奪3金

立院初審海巡機關器械條例 危及生命安全得用槍械射擊

澎湖鎮疆操演 灘岸戰鬥與反擊作戰展訓練成果

相關新聞

培養神槍手 斗南高中投百萬打造射擊室

雲林縣部分國中有發展射擊運動，不過相關選手往往因沒有適合學校升學而至外縣市發展，斗南高中為讓這些學生順利銜接求學，去年體...

射箭／世界盃安塔利亞站 湯智鈞邱意晴混雙晉金牌戰

在土耳其舉辦的射箭世界盃安塔利亞站，今天進行反曲弓混合賽，台灣組合湯智鈞、邱意晴聯手在4強賽以5比3擊敗土耳其，順利闖進...

足球／台灣隊長陳柏良與青島續約 盼球迷能到場支持

台灣旅中足球好手「台灣隊長」陳柏良，上賽季加盟中甲中段班的青島青春島隊後，希望能夠以球隊老大哥的角色，將自身經驗傳承給年...

桌球／鄭怡靜不敵世界第3王藝迪 WTT澳門冠軍賽止步8強

WTT澳門冠軍賽今天進行的女單8強，台灣好手鄭怡靜面對世界第3的中國王藝迪，仍以10比12、5比11、5比11敗下陣來，...

LPGA／生涯首度在大賽領先 錢珮芸：前晚緊張到睡不好

台灣好手錢珮芸今天在LPGA五大賽之一的雪佛龍錦標賽，首回合繳出67桿單獨位居領先，她賽後受訪時笑說：「前一晚我緊張到幾...

全中運／明晚竹縣體育場300秒煙火秀 將照亮開幕式上空

全中運在竹縣開幕典禮將在明天下午4點於新竹縣體育館登場，晚間更原地舉行選手之夜，要讓來自全台的選手們感受新竹縣的熱情，開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦