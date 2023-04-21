桌球／鄭怡靜不敵世界第3王藝迪 WTT澳門冠軍賽止步8強

WTT澳門冠軍賽今天進行的女單8強，台灣好手鄭怡靜面對世界第3的中國王藝迪，仍以10比12、5比11、5比11敗下陣來，吞下對戰5連敗。

鄭怡靜在16強時擊敗日本名將伊藤美誠，終結對戰6連敗，帶著這股好氣勢，鄭怡靜今天在首局表現出色，雖一度以3比7落後，但靠著出色的主動反手拍變線，改變對手節奏，一口氣連拿5分超前比數

隨後雙方陷入拉鋸戰，鄭怡靜在10比10平手時，連續出現2次不是太難處理的回球出界，也讓王藝迪拿下首局。

第2局鄭怡靜一度以4比2取得領先，但隨後王藝迪似乎抓到鄭怡靜的擊球策略，刻意主動提前上台接球回擊，王藝迪回敬一波9比1的攻勢，再度收下第2局的勝利。

來到關鍵第3局，相持球表現出色的王藝迪，總能適時拿下分數，在鄭怡靜接發球失誤後，被對手取得10比4的6個賽末點，儘管鄭怡靜先追回1分，但隨後王藝迪回球幸運擦邊，還是讓她直落3獲勝。

鄭怡靜今天拿手的正手拍失誤率偏高，反倒是反手的變向擊球比較收到效果。

賽前世界第20名的鄭怡靜，交手王藝迪4次全都落敗，加上今天這場比賽已是0勝5敗，且最近3次交手，鄭怡靜都1局未得。