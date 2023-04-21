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全中運／明晚竹縣體育場300秒煙火秀 將照亮開幕式上空

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
22日晚全中運在竹縣開幕典禮場外，將有300秒環場煙火在體育場登場。記者巫鴻瑋／攝影
22日晚全中運在竹縣開幕典禮場外，將有300秒環場煙火在體育場登場。記者巫鴻瑋／攝影

全中運在竹縣開幕典禮將在明天下午4點於新竹縣體育館登場，晚間更原地舉行選手之夜，要讓來自全台的選手們感受新竹縣的熱情，開幕式上將不僅有藝文表演，還有歌手藝人輪番登台，新竹縣更準備300秒高空煙火秀將在新竹縣體育場環場施放，要照亮新竹夜空。

新竹縣長楊文科表示，全中運開幕典禮煙火預計於明晚7點20分點燃開幕典禮會場聖火後，於體育場外圍施放300秒煙火表演，相信將帶給新竹縣民和全國各地觀看轉播的民眾一場震憾人心的感動。

新竹縣府指出，全中運開幕式上將在體育場外圍光明六路東一段側施放煙火，以多角度的跑動，齊上單發煙火為表演主軸，並搭配高空煙火，開幕煙火秀施放除了超過400米的環場煙火外，還有立體的飛字煙火，用煙火打出「2023HC」的字樣，還有及360度的七彩摩天輪煙火將在體育場上空呈現。

除了場外煙火秀，場內開幕典禮上也安排由前太陽馬戲團團員張逸軍親自編導、動員新竹縣在地學子與專業表演團隊，以科技聲光結合的傳統表演，表演內容搭配新竹在地元素，並以自然風景、族群融合、多元文化為主軸，要展現新竹縣的文化、科技、智慧城發展願景。

楊文科提醒，屆時體育場周邊道路進行交通管制，體育場僅供具此次賽事停車證的車輛進出及停車，民眾若要到現場觀看煙火表演，須提前注意交管動線並注意人身安全。

全中運 聖火

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