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LPGA／生涯首度在大賽領先 錢珮芸：前晚緊張到睡不好

中央社／ 台北21日電
台灣好手錢珮芸今天在LPGA五大賽之一的雪佛龍錦標賽，首回合繳出67桿單獨位居領先。 美聯社
台灣好手錢珮芸今天在LPGA五大賽之一的雪佛龍錦標賽，首回合繳出67桿單獨位居領先。 美聯社

台灣好手錢珮芸今天在LPGA五大賽之一的雪佛龍錦標賽，首回合繳出67桿單獨位居領先，她賽後受訪時笑說：「前一晚我緊張到幾乎睡不著覺。」

錢珮芸在接受中央社記者電訪時提到：「由於前一場從夏威夷飛過來，兩地有6小時時差，所以身體還有點累，加上昨天拿到首回合的果嶺圖之後，就緊張的睡不太好，因為旗桿位置都插的很邊邊角角，感覺就很難打。」

錢珮芸在首回合繳出67桿位居領先，是自從2011年曾雅妮在LPGA錦標賽首回合繳出66桿後，再度有台灣球員於五大賽首回合單獨領先。

綽號Money的錢珮芸說：「其實我這場比賽打得蠻保守的，因為在大賽場地，只要一失誤就很難救得回來，好幾次我第2桿都退下來重打，因為我一定要看到非常清晰的球路才會擊球。」

這場比賽，錢珮芸賽前得到兩大「貴人」幫助，家住休士頓的台灣美巡賽一哥潘政琮，賽前練習日也特地到球場和台灣女將們一起練球，而錢珮芸的桿弟陳之敏，也給了她很多心理建設。

錢珮芸說：「小潘教了我們一些短切的技巧，還有在球場上的策略，但最重要的，是我在他身上看到自己所沒有的自信和認真，都是我要好好學習的地方。」

至於桿弟陳之敏，對於這座場地非常熟悉，錢珮芸說：「她大概2年前就幫我背過球袋，從那時候起，她就是不斷的鼓勵我，幫我心理建設，但一直到上週的樂天錦標賽，我才相信自己真的有很好實力，可以打出不同球路的球，只要我專注在想要做的事情上面。」

面對接下來3天的挑戰，錢珮芸說：「我還是會打得保守一點，專注在每一次的擊球，果嶺上推桿時要特別注意出球速度，先做到這樣就夠了。」

錢珮芸 LPGA 樂天

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