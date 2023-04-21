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LPGA／年度大賽雪佛龍錦標賽開打 錢珮芸首輪暫居領先

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國好手錢珮芸在LPGA雪佛龍錦標賽首輪領先。 法新社
我國好手錢珮芸在LPGA雪佛龍錦標賽首輪領先。 法新社

總獎金510萬美元的LPGA雪佛龍錦標賽今天在美國德州休士頓開打，我國好手錢珮芸在首輪賽事中就傳來佳績，以單輪抓6鳥、吞1柏忌的67（－5）桿成績繳卡，暫居領先位置，至於徐薇淩則是在首輪抓下4鳥、吞2柏忌，暫時並列第9名。

LPGA今年首場年度大賽雪佛龍錦標賽本周登場，我國由徐薇淩、錢珮芸以及去年贏得亞太女子業餘錦標賽而取得參賽門票的業餘好手黃亭瑄參戰，過去我國前球后曾雅妮就曾在2010年於此站賽事中拿下冠軍，去年則是由美國選手卡普秋（Jennifer Kupcho）以4輪274桿成績封后。

在今天的首輪賽事中，我國好手錢珮芸從第10洞出發後，前7洞都穩定的維持在平標準桿的成績，並在第17、18洞接連抓鳥，儘管回到第1洞再出發後吞下柏忌，但又在第4至8洞4度抓鳥，首輪以67（－5）桿繳卡，以1桿之差領先美國名將柯達（Nelly Korda）等6名選手。

至於去年在此賽事以第25名作收的徐薇淩，今天從第10洞出發後雖然一度遭遇亂流連吞2柏忌，但第15洞抓下1鳥後，更在最後5洞3度抓鳥，以70（－2）桿並列第9名；而業餘小將黃亭瑄在首輪則是吞苦6柏忌、抓1鳥，以77（＋5）桿暫時並列第114名。

徐薇淩 錢珮芸 LPGA

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