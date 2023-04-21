足球／U17女足出征蒙古 爭取亞洲盃資格賽第二輪資格

中華女足U17代表隊今天出發前往蒙古挑戰2024印尼亞洲盃資格賽第一輪，將與同組的澳洲、地主蒙古共三支隊伍共同較勁爭取小組第一，拿到前進第二輪資格門票。

中華足協理事長王麟祥在機場也叮嚀後勤人員盡最大力量照料年輕代表隊出國比賽事務，也期許U17小將們能發揮實力盡情享受比賽，最重要的是老話一句平安健康、順利歸國，盼年輕選手在國際舞台提升經驗與實力。

率領U17中華女足的總教練張維娠表示，小組內澳洲是實力最強勁的對手，希望小將們能頂住壓力，除了要有信心外也要把握機會學習如何對抗外國選手，汲取國際賽經驗值。