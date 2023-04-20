高球／大學最佳69桿加持 楊孝哲暫列大專盃男公開第2名

國立清華大學「高球一哥」楊孝哲，今天在111學年度大專校院高爾夫錦標賽第3輪，以Bogey Free及全場最低69桿，扮演天降奇兵，累計217桿，直逼男子公開組王座，僅落後蘇晉弘1桿，暫列第2名。

目前就讀清大運科系二年級的楊孝哲前兩輪高於標準桿4桿，排名第5，第三輪從第10洞出發，一路穩走，雖僅抓3鳥，卻也福至心靈、全無失誤，打出生涯第一次Bogey Free及大學最佳成績69桿，「上了大學後課業較重，得自己找時間練球，不像高中時期投入很多。」

國立體大兩位現役國家隊員蘇晉弘和陳佑宇，暫列第1、3名，同為奪冠熱門，蘇晉弘6小鳥、4次柏忌、70桿，累計216桿，暫居男子公開組第一，他從第3至第5洞連抓3鳥，是超車的關鍵。前兩輪領先2桿的陳佑宇在最擅長的5桿洞僅抓2鳥、3次柏忌，與首輪6個5桿洞低於標準桿5桿，相去甚遠，且在第13至15洞連吞3次柏忌，最終以74桿繳卡，以218桿暫退居第3。

女子公開組以國體田依婷、林冠妤及清大陳葶伃三人均78桿為第三輪最佳，一路領先的清大鄭昕然82桿，計234桿仍暫居第一，衛冕的國體宋有娟79桿，計238桿，暫列第二。

一般組賽事20日登場，男子個人組由城市科大阮益豈和實踐大學李德軒，以73桿暫並列第一，阮益豈與城市科大隊友謝坤霖、郭謙羿等三人，聯手以149桿暫居領先，較第二的國立中興大學少9桿，為尋求一般男子團體組11連霸開紅盤。

阮益豈因延遲2分鐘報到，被罰2桿，以73桿(+1)繳卡，與個人第一次紅字擦身而過，「本來可以締造個人最佳成績71桿，卻因自己疏失，覺得很可惜。」

就讀城市科大五專部應用外語科三年級的阮益豈未滿18歲，前2洞+3出師不利，卻很快平復情緒，接連11洞打Par，最後4洞更連抓3鳥，追平對手，暫並列一般男子組第一，「到了城市科大加入高球社，才接觸高爾夫，曾秀鳳老師認為我很有天分而且認真學習，給我很大的鼓勵。」

台灣大學江奕嫻以85桿，在女子一般組暫列第一，兩名台科大選手王薏涵、林晏瑜均86桿，暫並列第一，台科大也因此在女子一般團體組以172桿暫時領先。