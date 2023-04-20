空手道／最老國手當亞運菜鳥 簡慧萱寫勵志故事

小學就開始接觸空手道，簡慧萱成國內女子「型」指標選手，上屆全運會更完成個人4連霸，但選手路卻非一帆風順，她身上大小傷不斷，選上杭州亞運國手前還一度離開國家隊，自費尋找體能教練、找道場，去年亞錦賽打下銅牌，讓她可以朝個人信念再前進一步。

2013年天津東亞運就有奪牌紀錄的簡慧萱，2015年訓練時一次意外造成左膝前十字韌帶斷裂，為此改變流派，從國內主流的松濤流改練對身體負擔相對小一小的劉衛流，國際賽也獲得不少成績，「想把這流派的動作給大家」成她持續奮戰的信念。

簡慧萱和東京奧運奪銅的「小清新」文姿云高中就相識，兩人交情甚篤；去年離開國家隊時，簡慧萱就是請文姿云教練黃昊昀一對一加強體能。2屆亞運金牌文姿云今年初確定退出國家隊、放棄挑戰女子55公斤級3連霸，同期的簡慧萱卻是首度選上亞運國手，將帶著文姿云祝福出征的她笑說：「我是空手道隊年紀最長的，但亞運是第一次，但也不重要，準備好自己。」

中華空手道隊雅加達亞運打下2金1銀2銅，唯一的銀牌就是王翌達在男子個人型帶回的成績，杭州亞運由簡慧萱和陳肇擎挑戰女子和男子個人型，教練朱慧銘評估型是有機會爭取獎牌，7月亞錦賽前、後都將安排赴日移地訓練，請日本教練再雕琢中華隊選手動作。