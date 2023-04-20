跆拳道／世錦賽金牌再戰亞運 馬允中目標登頂
5年前雅加達亞運，馬允中選上中華跆拳道隊品勢國手，成人國手處女秀就是最大舞台；杭州亞運「連莊」國手，他多了世錦賽混雙金牌身份，不只教練黃珮昀看好杭州亞運表現，他也自信喊出目標，「當時是金牌！」
世界盃和世錦賽都拿過金牌的馬允中，國小開始接觸跆拳道是從對打開始，不過才練2個月就轉向品勢，「那時品勢盛行，自己也喜歡，品勢也比較不會受傷。」除了公認品勢，馬允中2017年開始也學習加入音樂、體操動作的自由品勢。
雅加達時還是成人國手菜鳥，馬允中今年成中華跆拳道隊難得擁有亞運經歷的成員，他回憶5年前首度入選成人國手，心情興奮又緊張，9月即將踏上延期一年的杭州亞運舞台，雅加達亞運在男子團體品勢停在8強的他自信說：「目標當然是金牌！」
中華跆拳道隊品勢教練黃珮昀表示，杭州亞運中華隊預計派出1男、1女出征，男選手確定馬允中出線，女子代表5月才會確定，之後除5月到南韓移地訓練、7月參加澳洲公開賽，之後就會全力為亞運備戰，目標至少帶回1面金牌。
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