跆拳道／東奧銅牌羅嘉翎領軍 8位亞運國手底定

中華跆拳道隊新秀出頭，目前確定的杭州亞運8名國手全部都是亞運初體驗，女子57公斤級的代表羅嘉翎雖是東京奧運銅牌得主，亞運仍是頭一遭，她笑說：「還是會緊張，處女秀嘛！第一次很興奮，希望表現很好。」

中華跆拳道隊今年杭州亞運對打的男、女各5個量級代表，分別是女子49公斤級莊天羽、53公斤級林唯均、57公斤級羅嘉翎、67公斤級張芮恩和67公斤級以上潘韵慈；男子代表分別是58公斤級黃昱翔、63公斤級徐晧祐、68公斤級邱義睿、80公斤級王德龍和80公斤級以上的李孟恩。

中華跆拳道隊總教練劉祖蔭提到，大部分亞運國手都和下月世錦賽國手相同，只有女子67公斤級和男子80公斤級以上還沒完全底定，若是世錦賽國手踢進最後4強，就能獲得「挑戰」亞運國手資格，若沒踢進4強就由原本亞運國手前進杭州。

2017年世錦賽奪下男子67公斤級的黃鈺仁是兩屆亞運國手，一度退役又復出，先前世錦賽選拔選上男子87公斤級國手，若世錦賽踢進前4名就可挑戰李孟恩，若是挑戰成功將成唯一有亞運資歷的國手。