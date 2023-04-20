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跆拳道／東奧銅牌羅嘉翎領軍 8位亞運國手底定

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
我國跆拳道好手羅嘉翎在國訓中心積極備戰。記者劉學聖／攝影
我國跆拳道好手羅嘉翎在國訓中心積極備戰。記者劉學聖／攝影

中華跆拳道隊新秀出頭，目前確定的杭州亞運8名國手全部都是亞運初體驗，女子57公斤級的代表羅嘉翎雖是東京奧運銅牌得主，亞運仍是頭一遭，她笑說：「還是會緊張，處女秀嘛！第一次很興奮，希望表現很好。」

中華跆拳道隊今年杭州亞運對打的男、女各5個量級代表，分別是女子49公斤級莊天羽、53公斤級林唯均、57公斤級羅嘉翎、67公斤級張芮恩和67公斤級以上潘韵慈；男子代表分別是58公斤級黃昱翔、63公斤級徐晧祐、68公斤級邱義睿、80公斤級王德龍和80公斤級以上的李孟恩。

中華跆拳道隊總教練劉祖蔭提到，大部分亞運國手都和下月世錦賽國手相同，只有女子67公斤級和男子80公斤級以上還沒完全底定，若是世錦賽國手踢進最後4強，就能獲得「挑戰」亞運國手資格，若沒踢進4強就由原本亞運國手前進杭州。

2017年世錦賽奪下男子67公斤級的黃鈺仁是兩屆亞運國手，一度退役又復出，先前世錦賽選拔選上男子87公斤級國手，若世錦賽踢進前4名就可挑戰李孟恩，若是挑戰成功將成唯一有亞運資歷的國手。

雅加達亞運中華跆拳道隊打收下1金1銅，劉祖蔭喊出「超越上屆」目標，但也坦言亞洲競爭強，包括中國大陸、南韓、約旦、哈薩克、烏茲別克都有許多好手，像羅嘉翎去年世錦賽金牌戰敗給的大陸駱宗詩就是杭州亞運「假想敵」，盼全隊全力以赴，突圍站上頒獎台。

羅嘉翎為世錦賽積極備戰。記者劉學聖／攝影
羅嘉翎為世錦賽積極備戰。記者劉學聖／攝影
世錦賽金牌馬允中瞄準亞運金牌。記者劉學聖／攝影
世錦賽金牌馬允中瞄準亞運金牌。記者劉學聖／攝影
男子63公斤級徐晧祐是首度出征亞運。記者劉學聖／攝影
男子63公斤級徐晧祐是首度出征亞運。記者劉學聖／攝影

亞運 世錦賽 跆拳道

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