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青春動滋券5月1日開放登記合作店家 6月1日開始領用

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
青春動滋券將於5月1日開放業者登錄為合作店家。記者劉肇育／攝影
青春動滋券將於5月1日開放業者登錄為合作店家。記者劉肇育／攝影

體育署推出將於每年常態性發放給16至22歲國民的500元青春動滋券，將於6月1日開始領用，而5月1日也將開放業者登錄成為合作店家，希望擴大多元消費抵用選擇及產業規模，今天體育署也在例行記者會上邀請業者與地方政府進行使用與加碼方案宣傳，希望將動滋券2.0使用大多集中在六都的城鄉差距彌平。

體育署推出的青春動滋券將於6月1日開始領用至12月31日止，且未來也將常態性發放，而這次青春動滋券使用也將比照動滋券2.0，適用於「做運動」、「看比賽」，做運動包括運動中心、健身房、游泳池、球場、球館、保齡球館、打擊練習場與卡丁車場等入場券，看比賽則含括職棒、職籃、排球、足球、壘球、射箭等票券，另外也可使用於路跑、鐵人三項、自行車、游泳、水域運動、登山健行、溯溪、攀岩等活動報名費等。

青春動滋券也將於5月1日開放業者登錄為合作店家，其中動滋券2.0合作的2800店家，為簡化申請作業，也將提醒既有合作店家至動滋網進行登錄，並將自動匯入既有店家資訊，5月1日起可至動滋網確認及完備各項資料，經審查通過即成為合作店家。

體育署運動產業及企劃組組長劉姿君指出，動滋券2.0合作店家，當時店家資料為因應個資法封存，加上資料必須重新確認，尤其是青春動滋券也將採取「日日對帳、周周結算、速速撥款」原則，帳戶等相關資訊必須更新資料才能上架。

此外，動滋券2.0使用大多集中在六都的狀況，體育署也在今天的例行記者會上邀請地方政府與業者進行加碼方案和使用進行宣傳，包括澎管處為菊島跨海馬拉松、自行車跳島101K活動進行宣傳，彰化縣政府也宣傳米倉田中馬拉松、二水跑水馬拉松等活動，希望民眾能使用青春動滋券前來共襄盛舉。

體育署 田中馬拉松 排球

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