跆拳道／失格事件哭到失聲 羅嘉翎刪完社交軟體更堅強

東京奧運踢回跆拳道57公斤級銅牌的我國好手羅嘉翎，3月初美國公開賽差0.1公斤沒能過磅，直接被判定失格，記取教訓後荷蘭公開賽和比利時公開賽都站上頒獎台，今天她首度談到這次「0.1公斤教訓」，坦言難過好幾天，但也會記取這次經驗，之後備戰格外注意。

東奧奪牌後關注度大增，羅嘉翎提到，美國公開賽過磅沒成功，心情大受影響，就算荷蘭和比利時都有奪牌，但狀態多少還是有影響，但很感謝家人、團隊不斷開導自己，現在也會讓體重維持在60公斤左右，不像過往可能會吃到62、63公斤。

「我後來還把FB軟體刪掉，不去看就都沒事。」現在已經可以笑著談起美國公開賽失誤，羅嘉翎之後雖裝回社交軟體，但也時刻督促自己，還發展出一套轉移方式，「降體重時我喜歡看別人吃東西、做東西的影片，或是我自己做給別人吃。」

羅嘉翎教練劉聰達透露，羅嘉翎當時哭了好幾天，哭到幾乎沒聲音，自己也難過，團隊之後一起開會講開來，羅嘉翎也擦乾眼淚繼續準備後續比賽。

「自己得到教訓，這是最重要的。」劉聰達坦言，自己也有學習，該更嚴謹去控管選手，但遇到狀況就一起承擔、一起面對，他也開導羅嘉翎，「妳不是東京奧運前的羅嘉翎了，愈多人擁戴就會有愈多責罵，要學習扛起這些，當運動明星。」

羅嘉翎身高183公分，為參加57公斤級，體重控制辛苦，尢其為巴黎奧運爭取積分，今年最少還要參加10場比賽，劉聰達說：「看她這樣降體重，我也心疼，但也沒辦法，我有和她說，巴黎奧運後如果要跳量級，我也OK。」