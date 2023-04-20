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全中運／新竹縣體育場停車智能繳費將上線 因應觀賽人潮

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
民眾未來到新竹縣體育場仍可選擇現金繳費，也可選擇使用智能繳費平台。圖／竹縣府提供
民眾未來到新竹縣體育場仍可選擇現金繳費，也可選擇使用智能繳費平台。圖／竹縣府提供

預期將湧入大量觀禮人潮，新竹縣府宣布新竹縣體育場停車智能繳費平台將在全中運開幕式當天同日啟用，透過手機掃碼就能繳費離場，不用等在繳費機前大排長龍等繳停車費，可以快速消化民眾離場時間，縣府更希望藉全中運展現新竹縣科技智慧城帶來的便利。

楊文科鼓勵民眾多利用智能繳費平台，車輛離場只要掃描出入口或通行要道的QR Code，輸入車牌資料即可即時呈現需繳納的停車費用，預期可紓解繳費機排隊的人潮，提高停車位的周轉率，讓周邊道路交通更順暢。

新竹縣府說明，新竹縣體育場停車場自去年12月1日以車牌辨識收停車費以來，在4個車行出入口設置4台繳費機，供民眾離場時繳費後直接開車離場，不過民眾仍須花時間排隊等候繳款，若面臨全中運大量觀賽人潮，可能難以快速消化。

為此，新竹縣體育場委請停車設備業者著手建置智能繳費平台，建議新增雲端支付讓車輛離場更快速，目前智能繳費平台持續測試中，已通過逐項驗證及壓力測試後，預計4月22日與全中運開幕式當天正式上線啟用。

新竹縣體育場表示，習慣現金缴費的民眾依舊可使用原有的繳費機，選擇使用智能繳費平台者，可透過手機掃碼QR Code連結智能繳費平台，使用第三方支付，包括街口、Line Pay及Apple Pay等繳費離場，可有效減少繳費機排隊的人潮，智能繳費平台也提供會員登入事先綁定車號、手機載具歸戶等無紙化功能，方便民眾使用平台。

新竹縣體育場去年12月啟用車牌辨識收費，全中運開幕當天更將啟用手機雲端繳費。圖／竹縣府提供
新竹縣體育場去年12月啟用車牌辨識收費，全中運開幕當天更將啟用手機雲端繳費。圖／竹縣府提供

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