空手道／阿基里斯腱斷也不放棄 辜翠萍再戰亞運

眨著大大的有神眼睛，空手道女將辜翠萍有著笑口常開的討喜個性，手腕上刺了一個笑臉圖案的她用正向態度面對選手路上一路挫折，不論是2018年錯過雅加達亞運資格，或是2019年底左腳阿基里斯腱斷裂，都沒動搖她重回賽場的念頭。

辜翠萍18歲就在仁川亞運打下女子50公斤級金牌，2018年參加土耳其公開賽卻因超重0.2公斤失格，原本拿到的亞運參賽權也失去，但她沒放棄選手身分，就算2019年年底訓練時發生阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，她當下想法就是盡快動刀、復健。

「時間很快就過了，滿快就可以訓練，回頭細想，真的滿辛苦。」今年取得杭州亞運女子55公斤級的辜翠萍笑著說。復健期花了半年，她還記得拆掉石膏後第一次踏上道場的心情，「就像小朋友要邁出第一步，這段讓我印象深刻。」

經過大傷回歸，辜翠萍更把握機會，「一步步往前，不是每場比賽都會拿牌，告訴自己繼續努力。」

辜翠萍相隔一屆再戰亞運。記者劉學聖／攝影

拿過亞運50公斤級金牌，辜翠萍也打過61公斤級，現在專心發展55公斤級，3月土耳其公開賽奪銅的她體重控制問題不大，身手也受教練團看好，有望延續過去兩屆「小清新」文姿云摘金成績。

中華空手道隊教練嚴子堯提到，辜翠萍原本就是55公斤級的選手，過去這量級國外多針對文姿云情蒐，辜翠萍可能會帶來不同刺激，「她們風格完全不同，辜翠萍攻擊性強，踢技是得意技，是人來瘋型的選手，靈活變化性也強。」