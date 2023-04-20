快訊

八旗文化總編輯富察上海失聯 傳遭陸安全人員秘密拘捕

揭曉！台積電首季獲利突破2000億 每股盈餘為7.98元優於預期

iPhone手機變刷卡機！蘋果「iPhone卡緊收」Tap to Pay登台 路邊攤10秒完成付款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空手道／阿基里斯腱斷也不放棄 辜翠萍再戰亞運

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
辜翠萍相隔一屆再戰亞運。記者劉學聖／攝影
辜翠萍相隔一屆再戰亞運。記者劉學聖／攝影

眨著大大的有神眼睛，空手道女將辜翠萍有著笑口常開的討喜個性，手腕上刺了一個笑臉圖案的她用正向態度面對選手路上一路挫折，不論是2018年錯過雅加達亞運資格，或是2019年底左腳阿基里斯腱斷裂，都沒動搖她重回賽場的念頭。

辜翠萍18歲就在仁川亞運打下女子50公斤級金牌，2018年參加土耳其公開賽卻因超重0.2公斤失格，原本拿到的亞運參賽權也失去，但她沒放棄選手身分，就算2019年年底訓練時發生阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，她當下想法就是盡快動刀、復健。

「時間很快就過了，滿快就可以訓練，回頭細想，真的滿辛苦。」今年取得杭州亞運女子55公斤級的辜翠萍笑著說。復健期花了半年，她還記得拆掉石膏後第一次踏上道場的心情，「就像小朋友要邁出第一步，這段讓我印象深刻。」

經過大傷回歸，辜翠萍更把握機會，「一步步往前，不是每場比賽都會拿牌，告訴自己繼續努力。」

辜翠萍相隔一屆再戰亞運。記者劉學聖／攝影
辜翠萍相隔一屆再戰亞運。記者劉學聖／攝影

拿過亞運50公斤級金牌，辜翠萍也打過61公斤級，現在專心發展55公斤級，3月土耳其公開賽奪銅的她體重控制問題不大，身手也受教練團看好，有望延續過去兩屆「小清新」文姿云摘金成績。

中華空手道隊教練嚴子堯提到，辜翠萍原本就是55公斤級的選手，過去這量級國外多針對文姿云情蒐，辜翠萍可能會帶來不同刺激，「她們風格完全不同，辜翠萍攻擊性強，踢技是得意技，是人來瘋型的選手，靈活變化性也強。」

亞運 文姿云

延伸閱讀

空手道／亞運金牌谷筱霜、辜翠萍領銜 杭州亞運8國手底定

空手道／新一代神鵰俠侶 谷筱霜、吳峻維盼亞運攜手摘金

柔道／改掉犯規動作 男神楊勇緯亞運目標拚金

亞運／吵到一起當國手！花式滑輪兄妹檔拚金

相關新聞

空手道／亞運金牌谷筱霜、辜翠萍領銜 杭州亞運8國手底定

因疫情延後一年的杭州亞運9月登場，中華空手道隊本月完成決選，男、女對打各3名選手以及「型」的男女各一位代表都底定，其中對...

空手道／新一代神鵰俠侶 谷筱霜、吳峻維盼亞運攜手摘金

學生時期就已認識，雅加達亞運空手道金牌女將谷筱霜和上屆奪銅的男將吳峻維，一年多前突然「來電」，兩人互相支持、討論技術，9...

空手道／阿基里斯腱斷也不放棄 辜翠萍再戰亞運

眨著大大的有神眼睛，空手道女將辜翠萍有著笑口常開的討喜個性，手腕上刺了一個笑臉圖案的她用正向態度面對選手路上一路挫折，不...

全中運／新竹縣體育場停車智能繳費將上線 因應觀賽人潮

預期將湧入大量觀禮人潮，新竹縣府宣布新竹縣體育場停車智能繳費平台將在全中運開幕式當天同日啟用，透過手機掃碼就能繳費離場，...

全中運／來勢洶洶！竹縣滑輪溜冰隊搶金牌

全中運新竹縣滑輪溜冰隊近年成績表現優異，去年即獲2金2銀4銅的佳績，今年作為地主隊，代表隊更積極備戰，教練自信選手們「奪...

柔道／日高手加入對練 楊勇緯強化得意技

因疫情延後一年舉行的杭州亞運9月登場，中華柔道隊3男6女出征，包括東京奧運銀牌得主「柔道男神」楊勇緯、旅日「柔道女王」連...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦