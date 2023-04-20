全中運／來勢洶洶！竹縣滑輪溜冰隊搶金牌

全中運新竹縣滑輪溜冰隊近年成績表現優異，去年即獲2金2銀4銅的佳績，今年作為地主隊，代表隊更積極備戰，教練自信選手們「奪牌機率不低」，新竹縣長楊文科更勉勵選手更上層樓，為新竹縣留下獎牌。

全中運滑輪溜冰項目將於4月22日至24日，在湖口鄉王爺壟運動公園的滑輪溜冰場舉行，屆時將有來自全國各地滑輪溜冰好手同場競技，新竹縣作為今年地主隊，選手們坦言「壓力不小」，因比賽地點就在家鄉，不過備戰心態積極。

教練吳孟達表示，若選手穩定發揮，奪牌機率不低，今年仰德高中派出高三學生許佳學、陳俊豪、傅孝宇等人帶頭，將參加1000公尺爭先賽、10000公尺計分淘汰賽、3000公尺接力賽等項目，希望能超越去年全中運2金2銀的成績。

曾在全中運滑輪溜冰項目4度摘金的曾嘉成，今年也首度以教練身分指導學弟妹，他評估，在10000公尺計分淘汰賽等項目對手來勢洶洶，因此不能大意，而由許佳學、陳俊豪、傅孝宇搭配李維哲，4人鬥志高昂參加高男組3000公尺接力賽，目標放在奪下金牌。

陳俊豪說，即使賽前有討論戰術，但賽場上的臨場應變仍很重要，他回憶過往比賽經驗，也曾發生一起跑就跌倒的狀況。傅孝宇也說，比賽狀況不同，無論搶分、爭先，都需要靈活運用。

許佳學、陳俊豪、傅孝宇等人比賽經驗豐富，也曾前往滑輪盛行的哥倫比亞訓練，去年到阿根廷參加比賽，選手們經年不輟的練習，不僅在賽場上努力，平日也靠蹲跳、騎單車、重量訓練等，增加體力、肌力。

同樣具有奪牌潛力的湖口高中國中部洪家琪，去年首度參加全中運就拿下第4、5名的佳績，上個月參加第20屆總統盃全國溜冰錦標賽更分別在1000公尺爭先賽、10000公尺淘汰賽獲得金牌。

新竹縣府指出，除了過去比賽中已有多次奪牌的選手將有機會在今年全中運為新竹縣留下獎牌，博愛國中的林靖宸、詹淑玟等人去年在全中運的比賽中表現也十分亮眼，今年成績有望持續突破。ｘ