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空手道／亞運金牌谷筱霜、辜翠萍領銜 杭州亞運8國手底定

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
辜翠萍（中）相隔9年再戰亞運。記者劉學聖／攝影
辜翠萍（中）相隔9年再戰亞運。記者劉學聖／攝影

因疫情延後一年的杭州亞運9月登場，中華空手道隊本月完成決選，男、女對打各3名選手以及「型」的男女各一位代表都底定，其中對打女將谷筱霜和辜翠萍都是亞運金牌得主，除期待延續女將奪金紀錄，男將也盼突破，以金牌為目標。

對打3位女將分別是女子50公斤級的谷筱霜、55公斤級的辜翠萍，以及第3度參加亞運的女子68公斤級趙柔；男子對打包括67公斤級的石政中、75公斤級潘柏昇及84公斤級的吳峻維。「型」的男選手代表是陳肇擎，簡慧萱取得女子參賽權。

中華空手道隊總教練朱慧銘專項在「型」，她提到簡慧萱去年亞錦賽奪銅，彷彿吃下定心丸，杭州將以奪牌為目標，7月亞錦賽前後都將安排赴日本移地訓練，為亞錦賽及亞運最後備戰。

空手道隊上屆雅加達亞運奪下2金1銀2銅，谷筱霜將挑戰連霸，「小清新」文姿云放棄尋求女子55公斤級3連霸，由2014年仁川亞運打下女子50公斤級金牌的辜翠萍挑戰55公斤級；趙柔和吳峻維雅加達也都打下銅牌，中華隊對打教練嚴子堯期待吳峻維杭州亞運能更近一步，一舉奪金。

中華空手道隊下月就要前往摩洛哥參賽，嚴子堯目前比較擔心是谷筱霜右腳大拇指傷勢問題，他另外點出吳峻維有時會專注力下降的課題，盼亞運前每位選手都能調整到最佳狀態。

杭州亞運的中華空手道隊參賽選手全部出爐。記者劉學聖／攝影
杭州亞運的中華空手道隊參賽選手全部出爐。記者劉學聖／攝影

亞運 谷筱霜 中華隊

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