空手道／新一代神鵰俠侶 谷筱霜、吳峻維盼亞運攜手摘金

學生時期就已認識，雅加達亞運空手道金牌女將谷筱霜和上屆奪銅的男將吳峻維，一年多前突然「來電」，兩人互相支持、討論技術，9月登場的杭州亞運也將是這對空手道情侶檔的國際賽告別戰，兩人異口同聲說，希望能一起帶回金牌。

谷筱霜上屆雅加達亞運臨時遞補但一舉摘下女子50公斤級金牌，今年直接取得國手資格，挑戰連霸也將是國手生涯最後一役，25歲的她坦言受傷勢影響太久，「覺得自己身體很可憐，也差不多了。」

今天國訓中心舉辦媒體日，谷筱霜就因右腳大拇指傷勢，訓練無法百分百參與，「高中右腳大拇指就撕裂過，之前訓練往前跨步折到，去年8月到現在。」她自評目前只好6、7成，訓練影響不少，兩邊肩膀也有舊傷，一邊撕裂、一邊脫位，加上對教學很有興趣，才決定杭州亞運後轉換身份。

谷筱霜去年8月就受腳趾大拇指傷勢所苦。記者劉學聖／攝影

谷筱霜正向說，大拇指受傷後心態反而提升，「傷給我很棒幫助，之前會想贏、不能輸，患得患失，現在會很渴望上場比賽，更珍惜。」

雅加達亞運打下男子84公斤級銅牌的吳峻維，國中就立下未來當教練的志業向，他笑說決定退役也是斷掉自己「後路」，「沒得報仇，如果我打第一對手也沒得報仇！」

我國空手道隊雅加達亞運摘下2金1銀2銅，2面金牌都是女將打下，嘗過銅牌滋味的吳峻維希望國際賽最終戰有所突破，他說：「男生空手道實力有上去了，想讓大家知道，男生也能有好成績。」

站在身高154公分的谷筱霜身旁，吳峻維更顯高大，合影時谷筱霜還主動提議坐下，「不然你們拍得到我，就拍不到他！」這對相差30公分的空手道情侶檔互相鼓勵，盼一起帶著亞運金牌邁向新旅程。