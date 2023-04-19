高球／大專校院高爾夫錦標賽 國體大男團5連冠到手

兵多將廣的國體大男子高球隊今天在111學年度大專校院高爾夫錦標賽第二輪，依舊意氣風發，在陳佑宇兩天來最佳71桿帶頭下，團隊戰績一路長紅，累計兩天440桿，輕鬆在男子公開團體組封王，收下5連冠；國立清大鄭昕然連續兩天都打出女子最低桿，也帶頭以313桿摘下校史第一座女子公開團體組桂冠。

國體大新鮮人陳佑宇長桿優勢明顯，在6個5桿洞抓4鳥，卻也出現柏忌和雙柏忌各一，比首輪在5桿洞5鳥、1平標準桿的豐收略遜，所幸他一路均有斬獲，全場共抓7鳥，比首輪多2隻，得以寫下全場最佳71桿，累計144桿，躍居男子公開組個人榜第一，他說：「第3洞在長草區攻果嶺時因用力過猛，打到下一洞T台，經一番周折救球，卻打成雙柏忌。整體而言，表現跟第一輪差不多。」

國體大在男子公開組個人榜也獨佔鰲頭，暫包辦前三席，首輪領先的蘇晉弘，次輪從第10洞出發一路跌撞，前九洞一鳥未獲，並在第18洞打成雙柏忌，拱手讓出領先，不過他韌性十足，後九洞抓4隻小鳥，最終以74桿繳卡，累計146桿回升至暫列第二，只參加個人賽的葉佳胤則繳標準桿72桿，累計147桿，與北市大徐兆維暫並列第三。

為國體贏得公開團體組五連冠的4位戰將，除陳佑宇、蘇晉弘兩位國家隊員外，還有張簡克諺和陳瑋利兩位好手，共繳440桿。

清大鄭昕然則連續兩輪打出女子公開組最低桿，累計152桿，繼續保持個人第一，並把領先差距拉開到7桿，她和陳葶伃、葉家儒三人合力，為清大贏得史上第一座女子公開團體組后冠，「今天75桿比昨天進步2桿，主要是很穩定，沒有重大失誤，更要感謝葶伃和家儒，讓我們的夢想得以實現。」

衛冕的國立體大宋有娟以159桿暫列個人榜第二，她和田依婷、林冠妤合力，以321桿獲女子公開團體組亞軍。陽明交大溫茜婷160桿，暫列個人榜第三。

有別於公開團體組兩輪定勝負，個人組共進行四輪，並在兩輪後取男子30、女子15人晉決第三、四輪決賽，晉級選手以國立體大男11人、女7人最多。一般組個人及團體賽事20日起展開，均只進行兩輪。