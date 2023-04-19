柔道／加入男陪練員 東奧國手林真豪盼克服心魔

東京奧運踏上夢想殿堂，我國柔道好手林真豪離國際賽頒獎台卻始終差了一步，教練劉文等點出「自信」問題，林真豪現已透過運動心理課程增加心理素質，去年更加入男陪練員黃治凱，從信心到賽場狀態全面提升。

劉文等提到，東奧獲得女子48公斤級第7名的林真豪，技術面沒問題，「差別是自信和經驗，透過更多比賽能讓她表現更穩定，現在也有運動心理加入。」

東奧國手林真豪（右）為9月杭州亞運備戰。記者劉學聖／攝影

林真豪承認，比賽時容易緊張，現在每周都會上運動心理課程，心態有愈來愈好；賽場上她也加入男陪練員，針對她不喜歡的選手型態去補強。

「我不喜歡比較高大的選手，所以有找男生模仿，去練習。」身高156公分的林真豪提到，國內同量級要找到不同類型的選手不容易，黃治凱去年加入團隊，直接逼她習慣個頭更高的對手。

經過東京奧運洗禮，林真豪9月要迎接生涯第2場亞運，她雖說平常心、一件事一件事處理好，但其實已默默查好賽程，她透露和國小同學「柔道男神」楊勇緯是同天上戰場，「希望同天站上頒獎台。」