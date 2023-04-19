桌球／手傷加劇 林昀儒退出WTT澳門冠軍賽16強賽

我國桌球好手林昀儒今天原定將在WTT澳門冠軍賽16強賽登場，不過最終卻因為上周在WTT新鄉賽的左手傷勢加劇決定退賽，並且將返台接受治療。

林昀儒上周WTT新鄉賽4強賽遭遇中國大陸選手梁靖崑，雙方在前4局打完後一度站成平手，不過第4局尾聲時林昀儒卻因為持拍的左手不適申請傷停，之後的賽事中也不斷被拍到甩左手的畫面，最終他也以局數2：4敗下陣來。

本周林昀儒則是帶傷在WTT澳門冠軍賽登場，並且在32強賽與日本新秀戶上隼輔苦戰5局後勝出，且比賽中也出現左手不適的狀況，在晉級到16強賽後，林昀儒原訂今天將對上法國小將勒布倫（Alexis Lebrun），不過WTT官方粉絲團也在稍早宣布，世界排名第8名的林昀儒受到手傷影響決定退賽，也祝福他盡快康復。