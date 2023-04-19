射箭／世界盃安塔利亞站 台灣複合弓男團摘銅

台灣複合弓男、女團今天在射箭世界盃安塔利亞站雙雙落入銅牌戰，女團以230比234不敵墨西哥，而男團以230比229氣走薩爾瓦多，拿下銅牌，也是台灣在本屆賽事第一面獎牌。

台灣射箭代表隊這次出征在土耳其舉行的射箭世界盃安塔利亞站，也是今年世界盃系列賽第一站賽事，由總教練劉炳宏領軍出征，除了反曲弓男團由魏均珩、湯智鈞領軍尋求連霸外，複合弓代表隊也要力拚佳績。

複合弓男、女團賽事今天登場，複合弓男團由潘宇平、陳界綸、楊承叡、張正韋組成，首輪輪空，16強和8強都以2分之差分別擊退印度、土耳其，4強賽對戰第2種子丹麥，以228比234落敗。

台灣男團隨後在銅牌戰上陣，儘管首局以57比59落後，但展現韌性，並在第3局成功扳平，第4局靠著連續4支10分箭收尾，最終以230比229逆轉擊退薩爾瓦多，帶走銅牌。

另外，陳麗如、陳怡瑄、黃逸柔3人為2019年世錦賽複合弓女團金牌班底，這次世界盃搭配王律勻出征。

陳怡瑄去年個人賽與銅牌擦身而過，今年重返土耳其，排名賽射出697分，排名第21，為台將之中最高，女團合計拿下2083分，名列第5種子，首輪與盧森堡碰頭，以232比221過關。

台灣女團8強賽以234比225擊敗德國，4強賽遭遇到美國以231比232惜敗，只能與墨西哥爭銅，最終銅牌戰以230比234敗下陣來。