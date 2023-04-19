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柔道／日籍好手加入 台將期待挖寶

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
日本前國家隊好手高市賢悟加入中華柔道培訓隊。記者劉學聖／攝影
日本前國家隊好手高市賢悟加入中華柔道培訓隊。記者劉學聖／攝影

前日本國家隊柔道好手高市賢悟，4月受中華民國柔道總會聘請來台加入中華柔道培訓隊訓練，今天下午和「柔道男神」楊勇緯及楊俊霆兄弟檔都有實際對鍊，東京奧運國手林真豪也期待日籍教練加入帶來新的刺激，期待能從新教練身上「挖寶」，成為征戰國際的養分。

30歲的高市賢悟是前日本男子66公斤級選手，國際賽多次奪牌，去年5月才卸下選手身份。本月他才剛到台灣，15日的柔道教練講習中首度亮相，今天培訓隊訓練也現身，先是在旁觀察，之後再加入對練。

日本前國家隊好手高市賢悟加入中華柔道培訓隊。記者劉學聖／攝影
日本前國家隊好手高市賢悟加入中華柔道培訓隊。記者劉學聖／攝影

中華柔道隊教練劉文等表示，高市賢悟可以提供技術和國際賽的經驗給台灣選手，目前剛來台，彼此都在了解中。

男子60公斤級世界排名第一的楊勇緯也提到，高市賢悟是東京奧運金牌高藤直壽同門，對高藤直壽十分了解，且高市賢悟「得意技」和自己一樣是過肩摔，期待互相學習，「重點是學習後要內化，才能成為自己的技術。」

目標同樣是今年杭州亞運和明年巴黎奧運的林真豪，期待從高市賢悟身上學習更多技術，她說：「他的搶手和寢技帶給我們很多刺激，他也剛來，還在看可以從他身上挖什麼寶！」

楊勇緯 林真豪 亞運

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