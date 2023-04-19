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柔道／改掉犯規動作 男神楊勇緯亞運目標拚金

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
楊勇緯目前正為5月7日登場的世錦賽積極備戰。 記者劉學聖／攝影
楊勇緯目前正為5月7日登場的世錦賽積極備戰。 記者劉學聖／攝影

「柔道男神」楊勇緯2月巴黎大滿貫賽首戰就因被判「犯規輸」遭淘汰，回台後特別針對失誤改善，避免接續包括世錦賽、成都世大運和杭州亞運的國際賽再發生，超過2個月下來成效顯著，更有信心朝亞運金牌目標邁進。

楊勇緯巴黎大滿貫時是因比賽過程中讓自己以頭部著地作為支點，被判「犯規輸」，教練劉文等說：「去年勇緯這動作算得分，今年俯衝動作愈來愈嚴格，練習過程就有特別要求。」他提到，2月就發現問題未嘗不是好事，經過巴黎的教訓，師徒都會特別提醒彼此。

「柔道男神」楊勇緯。 記者劉學聖／攝影
「柔道男神」楊勇緯。 記者劉學聖／攝影

楊勇緯目前正為5月7日登場的世錦賽積極備戰，他提到巴黎大滿貫後就開始有意識的改變習慣動作，目前成效不錯，「這是無意識的動作，現在會有意識地去防範。」從前年底就登上男子60公斤級世紀第一的楊勇緯也有準備新動作，但今天先保密，他笑說：「請大家期待，看比賽能不能用出來，應該會有些許差異。」

上屆雅加達亞運摘下男子60公斤級銅牌，楊勇緯在東京奧運摘銀後人氣、知名度暴漲，杭州亞運成金牌大熱門，他也不諱言第一名就是目標，同時明白外界對自己的高度期待，所幸經過東奧爆紅的適應期，現在已能調適心情，將專注力放在每次訓練和每場賽事，不受外界影響太多。

成為各國60公斤級鎖定對象的楊勇緯，目前最大假想敵仍是日本選手，他表示世錦賽日本會派出東奧金牌高藤直壽，亞運可能是2屆世錦賽銅牌永山龍樹出征，會針對不同對手的摔法調整，盼在賽場有最好應變。

楊勇緯目前正為5月7日登場的世錦賽積極備戰。 記者劉學聖／攝影
楊勇緯目前正為5月7日登場的世錦賽積極備戰。 記者劉學聖／攝影

楊勇緯目前正為5月7日登場的世錦賽積極備戰。 記者劉學聖／攝影
楊勇緯目前正為5月7日登場的世錦賽積極備戰。 記者劉學聖／攝影

楊勇緯目前正為5月7日登場的世錦賽積極備戰。 記者劉學聖／攝影
楊勇緯目前正為5月7日登場的世錦賽積極備戰。 記者劉學聖／攝影

楊勇緯目前正為5月7日登場的世錦賽積極備戰。 記者劉學聖／攝影
楊勇緯目前正為5月7日登場的世錦賽積極備戰。 記者劉學聖／攝影

楊勇緯 亞運 世錦賽

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