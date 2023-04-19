快訊

松永家的悲傷：日本池袋暴走案4年後...事故遺族「快樂的權利」

「台灣我們來了！」 美總統候選人提超狂政見：發步槍給全台家庭

台大實驗室冒黑煙！存放柴油及鋰電池 升為「三級火警」

中華帕總舉行授證儀式 攜手醫療集團推展身障運動 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

中華帕拉林匹克總會於今天下午，在JR東日本大飯店台北三樓櫻宴會廳舉辦授證儀式，攜手愛爾麗醫療集團及總裁常如山一起推展身障運動。

緣起於愛爾麗醫療集團總裁常如山、總經理劉貞華及執行長劉怡萱受邀參加今年3月8日帕總舉辦的慈善音樂會，常如山感念其父親的叮嚀：「有能力時就要對國家社會付出，因為在創業當中，人是很重要的，是有感情溫度的。有機會在社會上擁有好的成就，第一個就是要懂得對國家社會付出、奉獻。」

音樂會現場有多位來自台灣各地的肢體障礙及視覺障礙者，除了已經披上國家隊戰袍的帕拉選手外，還有尚未萌芽的潛在運動員，令常如山非常感動，決定和帕總攜手，一同成為台灣帕拉運動最有力的後盾。

中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠表示，台灣身心障礙者中有88%是後天因意外、疾病甚至老化而引起的，讓身心障礙者能夠在與其他人平等的基礎上參加體育活動，是需要持續努力的目標。

我國自1992年參與帕運以來，已經在帕運創下5面金牌、6面銀牌與13面銅牌的亮眼紀錄，不僅在運動場上向全世界展現堅強的實力，更透過帕運讓更多人看見與了解身障人士的潛力與精神，說明運動具有改變世界的力量。

帕總多年來代表國家培育選手參加帕運、亞帕運、世界各種賽事，逐漸讓民眾透過運動場域了解台灣的身心障礙選手，也獲得不少社會團體與企業組織對於選手的支持與肯定。除了競技運動，帕總同時也戮力於體育外交的工作，爭取讓台灣走向國際、讓世界看見台灣。

本次藉由聘請愛爾麗醫療集團總裁常如山擔任公益親善大使，帕總期能拋磚引玉，與社會各界攜手灌溉帕拉運動，共同挖掘和培植帕拉運動選手，給予帕拉運動員支持與鼓勵，並打造堅韌的國家戰隊，為國爭光。

帕運

延伸閱讀

大提琴家張正傑偏鄉演奏 音樂會謝禮收到「好事花生」

保障身心障礙國民運動權 體育署首推線上增能課程

身障出遊環境不友善 他開復康巴士載身障朋友感觸多

回響／高美濕地無障礙不友善 身障者可開車到木棧道入口停放

相關新聞

亞運／吵到一起當國手！花式滑輪兄妹檔拚金

媽媽郭文平曾是2010年廣州亞運的滑輪溜冰裁判，一雙兒女李劭冠、李劭倢今年成杭州亞運國手，兄妹檔攜手挑戰花式滑輪溜冰的雙...

亞運／「滑輪王子」領軍 5組台將杭州亞運拚3金

花式滑輪溜冰相隔13年重回亞運，今年共有5組台將準備滑向杭州，包括世錦賽6度稱霸的好手「滑輪王子」陳毅帆，教練王淵棟有自...

中華帕總舉行授證儀式 攜手醫療集團推展身障運動 

中華帕拉林匹克總會於今天下午，在JR東日本大飯店台北三樓櫻宴會廳舉辦授證儀式，攜手愛爾麗醫療集團及總裁常如山一起推展身障...

羽球／高雄首座複合光電停車場案 未來可見戴資穎練球英姿

28歲的戴資穎日前拋出明年底將退役的震撼彈，父親戴楠凱上午現身高雄市府與民間業者投資停車場簽約儀式，預告了小戴的下一步。...

全大運4月28日展開 中原大學新運動場亮相

中原大學承辦2023年全國大專校院運動會，精彩賽事將於本月底陸續展開，本次賽會除了主辦單位教育部體育署補助，也獲得中原化...

因疫情2次延期 成都世大運7/28至8/8舉行

成都2021年世界大學運動會（簡稱「世大運」，中國簡稱「大運會」）歷經2次延期後，確定於今年7月28日至8月8日舉行

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦