中華帕總舉行授證儀式 攜手醫療集團推展身障運動 

中華帕拉林匹克總會於今天下午，在JR東日本大飯店台北三樓櫻宴會廳舉辦授證儀式，攜手愛爾麗醫療集團及總裁常如山一起推展身障運動。

緣起於愛爾麗醫療集團總裁常如山、總經理劉貞華及執行長劉怡萱受邀參加今年3月8日帕總舉辦的慈善音樂會，常如山感念其父親的叮嚀：「有能力時就要對國家社會付出，因為在創業當中，人是很重要的，是有感情溫度的。有機會在社會上擁有好的成就，第一個就是要懂得對國家社會付出、奉獻。」

音樂會現場有多位來自台灣各地的肢體障礙及視覺障礙者，除了已經披上國家隊戰袍的帕拉選手外，還有尚未萌芽的潛在運動員，令常如山非常感動，決定和帕總攜手，一同成為台灣帕拉運動最有力的後盾。

中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠表示，台灣身心障礙者中有88%是後天因意外、疾病甚至老化而引起的，讓身心障礙者能夠在與其他人平等的基礎上參加體育活動，是需要持續努力的目標。

我國自1992年參與帕運以來，已經在帕運創下5面金牌、6面銀牌與13面銅牌的亮眼紀錄，不僅在運動場上向全世界展現堅強的實力，更透過帕運讓更多人看見與了解身障人士的潛力與精神，說明運動具有改變世界的力量。

帕總多年來代表國家培育選手參加帕運、亞帕運、世界各種賽事，逐漸讓民眾透過運動場域了解台灣的身心障礙選手，也獲得不少社會團體與企業組織對於選手的支持與肯定。除了競技運動，帕總同時也戮力於體育外交的工作，爭取讓台灣走向國際、讓世界看見台灣。

本次藉由聘請愛爾麗醫療集團總裁常如山擔任公益親善大使，帕總期能拋磚引玉，與社會各界攜手灌溉帕拉運動，共同挖掘和培植帕拉運動選手，給予帕拉運動員支持與鼓勵，並打造堅韌的國家戰隊，為國爭光。