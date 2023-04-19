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亞運／吵到一起當國手！花式滑輪兄妹檔拚金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李劭冠（右）、李劭倢兄妹檔一起出征杭州亞運。記者劉學聖／攝影
李劭冠（右）、李劭倢兄妹檔一起出征杭州亞運。記者劉學聖／攝影

媽媽郭文平曾是2010年廣州亞運滑輪溜冰裁判，一雙兒女李劭冠、李劭倢今年成杭州亞運國手，兄妹檔攜手挑戰花式滑輪溜冰的雙人冰舞，雖因同樣的強勢個性難免爭吵，但對目標有志一同，盼能將金牌帶回台灣。

兄妹倆人從小就接觸滑輪溜冰，但到2018年才正式搭檔，同年就在亞錦賽摘金，去年底的世錦賽更以客語歌曲《花樹下》驚艷全場；為亞運備戰，兄妹倆和媽媽兼教練郭文平去年3月就進駐國訓中心，技術、舞蹈到肌力全面加強。

郭文平透露，兄妹倆剛好在09年開始接觸滑輪，過去自己是教導角色，現在兄妹倆漸漸成熟，3人更像用討論的方式，她笑說：「成熟後他們有各自想法，有時會吵架，這時我就扮演調解角色。」

22歲的哥哥李劭冠承認，和妹妹個性都挺強勢，擅長的動作也不同，爭吵難免，不過有從小培養出的好默契為爭金加分不少，期待首度的亞運行能帶回佳績。

兄妹倆過去都比過個人項目，18歲的李劭倢表示，個人項目不用顧及搭檔，現在除了要時時注意哥哥，撐舉動作時女生要全身繃緊，核心、柔軟度都必須更加強；李劭冠也為此加強上半身肌力，增加不少重量訓練課表。

去年世錦賽以客家元素在國際賽場突圍，李家兄妹亞運打算注入同樣元素，李劭倢解釋說：「從小就是合唱團，唱過這首歌（花樹下），想說可以用這首歌代表客家文化。」兄妹倆今天以藍底的桐花舞衣亮相，亞運沿用或是穿世錦賽白色戰袍，又或是打造新戰衣，目前還沒定案。

不時用手機和平板紀錄子女的動作，身兼雙職的郭文平也提到，一對子女都非就讀體育班，李劭冠學的是輪機工程，已經上船實習過，李劭儀目前是輔英科大醫學檢驗生物技術系，現在訓練、課業兩頭燒，但亞運經歷相信會是一家人很好的回憶。

李劭冠、李劭倢兄妹檔一起出征杭州亞運。記者劉學聖／攝影
李劭冠、李劭倢兄妹檔一起出征杭州亞運。記者劉學聖／攝影
李劭冠（右）、李劭倢（左）兄妹檔在媽媽兼教練郭文平指導下出征杭州亞運。記者劉學聖／攝影
李劭冠（右）、李劭倢（左）兄妹檔在媽媽兼教練郭文平指導下出征杭州亞運。記者劉學聖／攝影
李劭冠（左）、李劭倢兄妹檔一起出征杭州亞運。記者劉學聖／攝影
李劭冠（左）、李劭倢兄妹檔一起出征杭州亞運。記者劉學聖／攝影
李劭冠、李劭倢兄妹檔一起出征杭州亞運。記者劉學聖／攝影
李劭冠、李劭倢兄妹檔一起出征杭州亞運。記者劉學聖／攝影

亞運 世錦賽 滑輪溜冰

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