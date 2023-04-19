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羽球／高雄首座複合光電停車場案 未來可見戴資穎練球英姿

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄首座光電複合式立體停車場投資案簽約。圖／高雄市交通局提供
高雄首座光電複合式立體停車場投資案簽約。圖／高雄市交通局提供

28歲的戴資穎日前拋出明年底將退役的震撼彈，父親戴楠凱上午現身高雄市府與民間業者投資停車場簽約儀式，預告了小戴的下一步。原來該投資案中規畫12米高國際標準羽球館，目前正與戴資穎羽球團隊洽談合作經營細節，未來完工後將進駐，作為培訓國內外羽球人才的重要據點。

高雄首座在市有土地興建複合光電立體停車場的投資案正式啟動，除了結合停車場、日照中心及里民活動中心，台灣球后戴資穎羽球團隊未來也將進駐該處850坪羽球館，114年完工啟用後，民眾到此打球有機會見到戴資穎練球英姿。

高雄市副市長林欽榮、交通局長張淑娟今上午與聯碩能源公司董事長周鈺展簽訂「智昌複合式立體停車場」標租案合約。

該停車場位於楠梓區智昌街與民昌街口，原本是一處平面停車場，市府透過標租委由民間投資興建，轉型為三樓高複合式立體停車場，並納入里民活動中心、日間照顧中心、羽球館、便利商店等多元化機能。

戴楠凱表示，戴資穎計畫明年退役，接下來仍將發揮專長，會有很多推廣羽球及教育傳承的計畫，不過羽球團隊需要空間，與聯碩能源一拍即合，雙方有一定合作默契，正在洽談相關細節，未來戴資穎的球隊將為國內外的小朋友設計一系列團體訓練課程，戴資穎也會擔任駐館教練，培訓國內外羽球人才。

周鈺展表示，聯碩能源在高雄有10多處校園太陽能光電球場投資案，此次則轉向停車場用地，投入3億元興建大型建物及太陽能光電設施，並結合世界級羽球團隊合作經營羽球館，同時回饋市府日照中心及里民活動中心等空間需求。

林欽榮說，該案面積達6061平方公尺，不僅是里民活動中心及日照中心，未來將成為世界級羽球球隊經營的羽球館。停車位也將增加為83席汽車停車格增加至123席小型車停車格及132席機車格，也接近日月光、台積電等科技產業園區，市府每年可收取320多萬元租金，對推動市有地活化利用具實質意義。

高雄首座光電複合式立體停車場投資案簽約。記者蔡容喬／攝影
高雄首座光電複合式立體停車場投資案簽約。記者蔡容喬／攝影
台灣球后戴資穎預告可能打到明年底退役。圖／報系資料照，記者徐如宜／攝影
台灣球后戴資穎預告可能打到明年底退役。圖／報系資料照，記者徐如宜／攝影
高雄首座光電複合式立體停車場投資案簽約，羽球館設施可望將由戴資穎團隊合作進駐。圖為戴資穎父親戴楠凱（右二）。記者蔡容喬／攝影
高雄首座光電複合式立體停車場投資案簽約，羽球館設施可望將由戴資穎團隊合作進駐。圖為戴資穎父親戴楠凱（右二）。記者蔡容喬／攝影
高雄首座光電複合式立體停車場投資案簽約。圖／高雄市交通局提供
高雄首座光電複合式立體停車場投資案簽約。圖／高雄市交通局提供
高雄首座光電立體停車場投資案，戴資穎羽球團隊未來將合作進駐。圖為戴資穎父親戴楠凱（左）、聯碩能源董事長周鈺展（右）。記者蔡容喬／攝影
高雄首座光電立體停車場投資案，戴資穎羽球團隊未來將合作進駐。圖為戴資穎父親戴楠凱（左）、聯碩能源董事長周鈺展（右）。記者蔡容喬／攝影

羽球 戴資穎

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