全大運4月28日展開 中原大學新運動場亮相

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中原大學承辦2023年全國大專校院運動會，本次校內運動場，獲得中原化工系校友、實英實業集團董事長邱秋林捐款500萬元整修運動場。圖／中原大學提供
中原大學承辦2023年全國大專校院運動會，本次校內運動場，獲得中原化工系校友、實英實業集團董事長邱秋林捐款500萬元整修運動場。圖／中原大學提供

中原大學承辦2023年全國大專校院運動會，精彩賽事將於本月底陸續展開，本次賽會除了主辦單位教育部體育署補助，也獲得中原化工系校友、實英實業集團董事長邱秋林捐款500萬元整修運動場，迎接「全大運」盛事。

中原大學董事長張光正表示，中原自3年前即開始籌辦全大運，感謝邱秋林幫忙，使中原順利完成田徑場整修工程。邱秋林是中原大學化學工程學系畢業校友，2017年獲頒中原大學工學名譽博士榮銜，白手起家創業，秉持「取之於社會，用之於社會；熱心公益，行善天下」理念關懷社會。

中原大學校長李英明指出，中原睽違32年再度承辦全國大專校院運動會，尤其田徑場是全大運主場，斥資大規模整修，希望不只符合全大運的要求，也符合國際水準。今年全大運共舉辦20種競賽，其中田徑、桌球、羽球、木球等項目將以中原田徑場及體育館為競賽場地，5月6日晚間登場的「開幕典禮」也即將在此舉行。

為感謝邱秋林協助整修，特別將運動場取名為「實英運動場」，藉此勉勵青年學子發揮實英企業精神，腳踏實地，努力提升國際視野及職場競爭力，爾後成就自我、回饋社會。

今年全大運聖火傳遞自4月17日從台北田徑場出發後，21日將回到桃園，先後進入國立體大、萬能科大、中央大學、陸軍專校及健行科大，大約下午3時40分返抵中原大學。屆時擔任中原大學校友總會理事長的邱秋林將帶領捐資校友們，以輪流接棒的方式傳遞聖火，自舊校門起逆時針繞鐘塔大草坪一圈至體育館，以返校路跑活動傳承「全人運動」精神，期待所有運動員在嶄新實英運動場發光發熱。

全大運 田徑 聖火

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