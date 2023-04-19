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亞運／「滑輪王子」領軍 5組台將杭州亞運拚3金
花式滑輪溜冰相隔13年重回亞運，今年共有5組台將準備滑向杭州，包括世錦賽6度稱霸的好手「滑輪王子」陳毅帆，教練王淵棟有自信帶回獎牌，讓花式溜冰加入競速溜冰行列，成為中華代表團「獎牌庫」。
滑輪溜冰2010年廣州亞運首次成為正式比賽種類，中華隊就豪取4金4銀1銅，包括花式的1金2銀；14年仁川亞運取消，18年雅加達亞運再設競速溜冰，中華隊再帶回2金1銅。
因新冠肺炎延期一年的杭州亞運除競速溜冰，花式溜冰也回歸，中華隊在男子個人花式和女子個人花式各有2位選手，雙人冰舞由李劭冠／李劭倢兄妹檔出征。
中華隊教練王淵棟也是廣州亞運帶隊教練，他評估今年5組花式溜冰選手在3個項目都有站上頒獎台的機會，「保守1金，朝3金目標努力！」
世錦賽6金得主陳毅帆是男子個人花式金牌大熱門，儘管去年世界盃後曾遇低潮，他在換鞋適應後狀態回歸，跳躍也更進步，他說：「花式溜冰上次是12年前（廣州亞運），能進亞運相當幸運，希望把握機會，發揮最佳表現。」
陳毅帆2018年發現患有僵直性脊椎炎，所幸定期追蹤和飲食調整下病期穩定控制，訓練無礙，9月出征杭州前針對技術和舞蹈持續加強，盼表現更穩定。
花式滑輪溜冰分成直排和並排，世錦賽採直排，亞運是並排，陳毅帆形容直排就像摩托車、較早發展的並排像是汽車，參加亞運必須拋去世錦賽豐功偉業，「忘記過去成績，除新開始，自己也是第一次參加亞運，心態歸零。」
王淵棟提到，直排溜冰鞋像是冰刀，滑行是弧線，並排走直線，陳毅帆一直到高一才練並排，適應狀況也好，國內全民運動會連3屆都在並排奪冠，2018年亞錦賽更包辦直排和並排冠軍，看好今年杭州亞運能有所發揮。
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