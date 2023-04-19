因疫情2次延期 成都世大運7/28至8/8舉行

成都2021年世界大學運動會（簡稱「世大運」，中國簡稱「大運會」）歷經2次延期後，確定於今年7月28日至8月8日舉行。

中國國務院新聞辦今天上午舉行「成都大運會籌辦情況」記者會。

中國教育部副部長王嘉毅在記者會上指出，「新冠疫情給全球經濟社會造成嚴重影響，成都大運會不得不兩次延期」，但成都世大運也是疫情發生以來中國首個以開放形式舉辦的大型國際體育綜合賽事。

對於民眾現場觀賽的問題，成都大運會組委會副主席兼秘書長王鳳朝指出，根據開放辦賽的原則，進行精心組織與籌備。凡具備觀賽條件的比賽場館，所有賽事均全面開放售票，讓市民都有機會走進大運賽場，感受賽事氛圍。將計畫於6月初全面啟動賽事門票銷售。

根據成都大運會執委會消息，成都世大運開幕式場地東安湖體育公園為新建場館，閉幕式在成都露天音樂公園舉行。大運村設在成都大學，配置代表團公寓房間6522個，能入住1.1萬人，改造完成3個餐廳，可滿足1.15萬人用餐。

成都世大運已多次變更舉辦日期。成都世大運原計劃2021年8月16日至27日在成都舉行，後調整為2021年8月18日至29日，之後又推遲至2022年6月26日至7月7日舉辦。

最後，又因2022年中國多地爆發疫情，多項國際體運賽事被迫延期甚至取消。國際大學運動總會也宣布，成都世大運延期至2023年舉辦。

成都世大運是繼2001年北京世大運、2011年深圳世大運之後，中國第三次舉辦世大運，也是中國西部第一次舉辦世界性綜合運動會。