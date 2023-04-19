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全中運／輕艇賽看台南 海佃國中葉翊泓乘風破浪奪3金
今年全中運輕艇競賽正在宜蘭縣冬山河舉行，台南市代表隊到目前已拿下4金2銀，其中國男組海佃國中囊獲3金，是全場最大贏家，累計台南在這次全中運已拿下7金8銀8銅，市長黃偉哲期勉台南小將再接再厲。
海佃國中葉翊泓共奪3金，17日搭配許舒富於輕艇競速1000公尺雙人C艇奪金後，兩人18日再創巔峰，於500公尺雙人C艇再搶1金，而個人也在1000公尺單人C艇奪得金牌。葉翊泓國小時原是游泳選手，升上海佃國中後被教練挖掘改練輕艇，再加上有個曾為輕艇選手的叔叔大力支持，今年首戰全中運即獲得個人3金，展現發展潛力。
體育局陳良乾局長說，南市輕艇三級發展穩定，在高中端也有亮眼成績，台南海事王偉宸於1000公尺單人C艇中奪得金牌，並搭檔陳泓均，於1000公尺雙人C艇及500公尺雙人C艇摘下2面銀牌，而陳泓均是高中時才第一次接觸輕艇，憑藉加倍的努力及付出，於全中運賽場上嶄露頭角。
黃偉哲表示，台南市有得天獨厚的訓練場地，於輕艇項目發展歷史悠久，是各級全國賽的常勝軍，透過全中運的精采表現，能夠讓全國看到南市選手在水域運動上的優秀表現。截至18日台南在全中運拿下7金8銀8銅，輕艇項目比賽至4月20日，屆時除了競速外還有靜水標桿項目，邀請市民共同為選手加油，再創佳績。
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