高球／大專錦標賽 台體大林楷傑打出一桿進洞

111學年度大專校院高爾夫錦標賽今天點燃戰火，由兩名現役國家隊員蘇晉弘、陳佑宇掛帥的國立體大男子高球隊，不僅在競爭最烈的公開團體組以領先群雄，個人榜也暫時包辦前三名；台體大林楷傑則是在第2洞演出一桿進洞，技驚全場。

國體大三蘇晉弘是今年杭州亞運國手，演出最穩健，小鳥、柏忌各4，以平標準桿的72桿領先群雄；大一新鮮人陳佑宇5隻小鳥更勝一籌，卻在第7洞打出雙柏忌，與同為國體大的張簡克諺以73（+1）並列第二。

陳佑宇表示，花蓮球場共有6個5桿洞，距離並不遠，他在當中抓了5隻小鳥，成為賺桿的主要來源，可惜6個3桿洞表現欠佳。

男子公開組團體賽每隊4人，取較佳3人計桿，國體首輪218（+2）桿暫列第一，領先暫列第二的國立清華大學11桿，5連霸機會大增；城市科大、北市大分別暫居第3及第4。

城市科大現役國家隊員郭時雨抓獲全場最多的6隻小鳥，也有5次柏忌、1次三柏忌，與北市大徐兆維、清大楊孝哲以74桿，暫並列男子公開組第4。

首輪最驚艷的是台體大大二林楷傑，在143碼長的第二洞一桿進洞，眾人隨即奔相走告，分享喜氣。林楷傑表示，當時幾乎無風，他以P桿攻果嶺，球落地後滾了幾下突然消失，「這是我生涯第一次一桿進洞，我震驚得手足無措，幾乎腿軟。」林楷傑最終以76桿繳卡，暫列男子公開組個人榜第12。

已經兩年沒有參加比賽的清大運科系大二鄭昕然抓女子選手最多的3隻小鳥，以77桿在公開組首輪暫居第一，也令人刮目相看。

女子公開團體組每隊3人，取較佳2人計桿，鄭昕然與葉佳儒、陳葶妤聯手，以157桿暫列第一，國體宋有娟、林冠妤、田依婷162桿暫列第二。

公開團體組賽事以兩輪定高下，明天第二輪打完排名就出爐，個人組採打四輪72洞比桿賽。